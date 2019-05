00:02 Uhr

Münster hat es nicht mehr in der eigenen Hand

SVM braucht Schützenhilfe im Abstiegskampf. Nun geht es nach Aichach

Der SV Münster ist mehr denn je vom Abstieg bedroht. Befreit kann dagegen Feldheim in die letzten beiden Saisonspiele gehen.

Aichach – SV Münster. Bis zum vergangenen Wochenende hatte es der SVM in der eigenen Hand, den Relegationsplatz zu erreichen. Das hat sich mit der 0:1-Niederlage gegen Mitkonkurrent Lechhausen grundlegend geändert, dadurch ist Münster sogar auf den letzten Platz in der Tabelle abgerutscht. Soll die Chance auf die Relegation erhalten bleiben, müssen zwei Siege her. Am Sonntag geht es zum BC Aichach, der seinerseits auch noch einen Zähler braucht, um ganz sicher nächstes Jahr weiter Kreisliga spielen zu können. Vielleicht ein gutes Omen: Das Hinspiel gewann der SVM mit 2:1.

Pöttmes – SV Feldheim. Im vorletzten Spiel der Saison geht es für den SV Feldheim zum Auswärtsspiel nach Pöttmes. Die Pöttmeser unter Spielertrainer Roman Artes haben es den Feldheimern nachgemacht und spielen auch nächstes Jahr wieder sicher in der Kreisliga Ost. Den SVF plagen derweil Verletzungsprobleme. Außerdem kommt die Rotsperre von Marco Schütt erschwerend hinzu. Der scheidende Trainer André Fuchs gibt sich trotzdem kämpferisch: „Wir haben derzeit sehr viele Verletzte. Trotzdem wollen wir natürlich noch einmal punkten und dafür erwarte ich von meiner Mannschaft, dass sie gegen Pöttmes noch einmal an ihre Leistungsgrenze geht und den absoluten Siegeswillen an den Tag legt.“ (dz, sib)

