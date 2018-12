Nach dem Pflichtspiel kommt der Saison-Höhepunkt

21:41 Uhr

Am Samstag tritt Diedorf gegen die Donauwörther Basketballer an. Auf den 21. Dezember freuen sich die Bären besonders.

Am Samstag treffen die VSC Baskets Donauwörth auf den bislang sieglosen Tabellenvorletzten aus Diedorf. Die Baskets wollen im letzten Ligaspiel ein erfolgreiches Jahr 2018 entsprechend abschließen.

Dass die Mannschaft aus dem Augsburger Land aber nicht zu unterschätzen ist, zeigen die guten Spiele in den vergangenen Wochen gegen den Tabellenführer aus Ingolstadt und Schwaben Augsburg. Diese Spiele wurden jeweils erst in den Schlusssekunden mit schlechtem Ausgang für Diedorf entschieden.

Spielertrainer Benni Vogel blickt zuversichtlich auf die anstehende Partie. „Wir brauchen nicht auf andere Mannschaften schauen. Unser Team weiß, was es kann. Wenn wir in der Verteidigung gut stehen und dabei unser Ziel von weniger als 60 Punkten für den Gegner einhalten, wird es für jedes gegnerische Team schwer.“ Vogel wird am Samstag krankheitsbedingt allerdings nur an der Seitenlinie zur Verfügung stehen. Außer ihm sind alle aktiven Spieler bereit für das letzte Ligaspiel der Saison. Auch Felix Groß wird nach dreiwöchiger Fingerverletzung wieder dabei sein.

Duell gegen höherklassige Münchner im Pokal

Am 21. Dezember wartet dann noch ein wahrer Leckerbissen auf die Basketballfans in Donauwörth. Durch den letztjährigen Sieg des Bezirkspokals Schwaben dürfen die Baskets in der laufenden Spielzeit neben dem Bezirkspokal auch am Wettbewerb des Bayernpokals teilnehmen. Am kommenden Freitag bestreiten die Bären hier ihr erstes Spiel gegen den Regionalligisten der München Baskets. „Es ist eine tolle Möglichkeit, gegen einen höherklassigen Gegner zu spielen. Wir wissen, dass es gegen die starke Münchner Truppe verdammt schwer wird, den Sieg zu holen. Aber dennoch werden wir alles versuchen, die Männer aus der Landeshauptstadt möglichst lange zu ärgern“, verspricht Center Josh Korn.

Beide Partien beginnen um 19.30 Uhr. (dz)

