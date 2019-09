26.09.2019

Nachdenkliche Mienen beim Saisonauftakt

Spielgemeinschaft Ingolstadt/Nordheim verliert in der 2. Liga gegen Dessau und Berlin

Donau Floorball ist mit zwei Niederlagen in ihre dritte Saison in der 2. Bundesliga gestartet. Im Eröffnungsspiel musste sich die Spielgemeinschaft dem Aufsteiger PSV 90 Dessau deutlich mit 4:11 geschlagen geben. Trotz Leistungssteigerung reichte es auch am zweiten Spiel des Wochenendes nicht für einen Sieg. Beim SCS Berlin verlor Donau Floorball knapp mit 8:9.

In der Partie Dessau gegen Donau Floorball Ingolstadt/Nordheim zeigten beide Mannschaften von Anfang an eine hektische und körperbetonte Spielweise, welche mit zahlreichen Strafminuten geahndet wurde. Obwohl Donau Floorball bereits nach fünf Spielminuten mit 2:1 in Führung lag, verstand das Heimteam den Gegner mit schnellen Überzahltoren und zielsicheren Kontern zu verunsichern. So stand es zum Ende des zweiten Drittels 5:3 für Dessau. Das letzte Drittel begann durch die zur Pause vergebene Rote Karte gegen einen Dessauer und der damit verbundenen fünfminütigen Überzahl vielversprechend für die Gäste von der Donau. Anders als gedacht gelang jedoch nach wenigen Sekunden Dessau ein Unterzahltor. Donau Floorball scheiterte wiederholt am gegnerischen Torhüter und nach einem erneuten Unterzahltreffer der Gastgeber gewann dieser zunehmend an Oberhand und baute die Führung bis zum Endstand von 11:4 aus.

Die Begegnung zwischen Ingolstadt/Nordheim und SCS Berlin endete, wie die beiden Spiele der Vorsaison, erneut mit nur einem Tor Unterschied. Die Spielgemeinschaft aus Bayern startete gut in das zweite Spiel des Wochenendes und entschied das erste Drittel mit 4:1 Treffern für sich. Allerdings verstand es Donau Floorball nicht, die Leistung über das ganze Spiel aufrechtzuerhalten. Vielmehr konnten die ausgeruhten Berliner im letzten Drittel das Spiel zu ihren Gunsten drehen und beendeten die Partei mit 8:9 Toren als Sieger.

Der punktlose Start in die Saison muss nun schnell abgehakt werden, denn bereits am kommenden Sonntag steht die nächste Begegnung an. Zu Gast in der Paul-Wegmann-Halle sind am Sonntag, 29. September, um 13 Uhr die Unihockey Igels Dresden. (stse)

