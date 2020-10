00:02 Uhr

Nachwuchsturner erreichen Bundesniveau

Junge Athleten des TSV Monheim qualifizieren sich für die deutsche Meisterschaft

In Pfuhl hat die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft im Turnen für den Nachwuchs stattgefunden. Da aufgrund der Corona Pandemie keine Wettkämpfe in Bayern in diesem Jahr stattfinden, und somit auch keine bayerische Meisterschaft, trafen sich die besten bayerischen Turner für eine interne Qualifikation. Die Kaderathleten mussten eine definierte Punkteanzahl erreichen, um an der deutschen Jugendmeisterschaft 2020 teilzunehmen. Mit dabei waren auch zwei Jung-Turner des TSV Monheim. Maximilian Knapp gewann in der Altersklasse 13/14 neben dem Pflicht- auch den Kür-Durchgang souverän und qualifizierte sich somit für die deutsche Meisterschaft, die Ende Oktober in Schwäbisch-Gmünd/Wetzgau ausgetragen wird. Der ehrgeizige Max wird vom Bundesligaturner Julius Rabenstein trainiert und arbeitet fleißig daran große Ziele zu erreichen.

Auch die neunjährige Caroline Sens wird im weiblichen Bereich beim traditionellen Talentschulpokal für die Talentschule Jetzendorf starten und im württembergischen Mannheim in ihrer Altersklasse um Medaillen kämpfen. Hoch motiviert arbeitet die Nördlingerin mit ihrem Trainer Mike Dörner auf ihren großen Auftritt hin, welcher unter schwierigen Bedingungen und Auflagen bestmöglich gelingen soll.

Beide Jugendturner gehören zum auserwählten Sportlerkreis, die nach langer Durststrecke nun einen nationalen Wettkampf bestreiten dürfen. Der Lenkungsstab des Deutschen Turnerbundes stellt trotz besorgniserregender Lage die Weichen für talentierte Nachwuchsturner, indem er sie zielgerichtet und erfolgsorientiert unterstützt. Die dafür notwendigen Qualifikationswettkämpfe im jeweiligen Bundesland sind abgeschlossen und Austragungsorte gefunden. Caroline Sens und Max Knapp haben die schwierige Hürde mit starken Leistungen übersprungen.

Beide gehören dem Bayerischen Landeskader an und sind Monheims Aushängeschilder im Nachwuchsbereich. (pm)

