Nicht nur höher–weiter–schneller

80 Kinder starten bei Kreis-Cup „KiLa“ in Rain

Die hohe Teilnehmerzahl von über 80 Kindern, ihre Freude und die Begeisterung der Zuschauer zeigten dem Organisationsteam um Christof Pfeilschifter erneut, wie gut das vom Deutschen Leichathletik-Verband (DLV) geschaffene Wettkampfsystem „KiLa“ bei Kindern ankommt. Die Disziplinen, die höhere koordinative Ansprüche an die Kinder stellen, als das klassische weiter–höher–schneller, werden als Mannschaftswettkampf in einer Cup-Wertung ausgetragen. Die Schulsportanlage beim Georg-Weber-Stadion in Rain war die zweite Station des Cups.

Der Wettkampf begann in der Altersklasse der Acht- bis Neunjährigen mit einer Hürdenpendelstaffel. Dabei werden statt den Hürden Bananenkartons als Hindernisse verwendet, um die Kinder an die schwierige Disziplin heranzuführen. Im Anschluss folgte ein Drehwurf mit Wurfringen und der Hoch-Weitsprung in die Sandgrube. Die LG Donau-Ries trat hier sogar mit zwei Mannschaften an und sicherte sich die Plätze im Mittelfeld, da sie sich vor allem im abschließenden Team-Biathlon zu viele Strafrunden einhandelten. Dieser Wettkampf ist immer der spannende Höhepunkt - auch für die zahlreichen Zuschauer, die am Rand mitfieberten. Ähnlich wie bei den Profis müssen die Kinder beim Werfen Ziele treffen und bei Fehlwürfen entsprechend Strafrunden laufen. Wobei es aber gilt als Zweier-Team sich gegenseitig auf der rund 400 Meter langen Laufstrecke zu unterstützen.

Am Nachmittag starteten dann die Athleten der Altersklasse U12 ebenfalls mit einer Hürdenstaffel und dem anspruchsvollen Fünf-Sprung (angelehnt an den bekannten Dreisprung). Die LG konnte hier mit fünf Athleten keine vollzählige Mannschaft stellen. Obwohl Pauline Rossmann, Moritz Rossmann, Emma Krämer, Annaléna Viebranz und Vanessa Lippert somit von Anfang an keine Chance auf einen vorderen Platz hatten, kämpften sich bis zum Schluss und zeigten gerade im Stadion-Crosslauf, was in ihnen steckt. Dabei galt es eine Runde von rund 800 Meter, die vom Nebenplatz über die Tribüne des Hauptfeldes quer über die Anlage gelegt wurde, zwei Mal zu absolvieren. Im Gesamtteilnehmerfeld belegte hier Annaléna Viebranz in 7:23 Minuten den vierten Rang.

Die gezeigten Leistungen und die sichtliche Freude der Kinder und Zuschauer an dem Mannschaftswettkampf belohnte Leichtathletikabteilung des TSV Rain für die aufwendigen Vorbereitungen. (dz)

