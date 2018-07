04.04.2018

Oberndorf verpasst die Überraschung Lokalsport

Der Kreisklassist aus Oberndorf unterliegt den ligahöheren Deiningern im Halbfinale um den Toto-Pokal mit 1:3.

Oberndorf Im Halbfinale des Totopokals auf Kreisebene versäumte der Kreisklassist VfB Oberndorf eine Überraschung. 1:3 (1:1) unterlagen die Fischer-Schützlinge dem Kreisligisten SpVgg Deiningen. Im Endspiel auf Kreisebene treffen die Rieser nun voraussichtlich am 1. Mai auf den FC Mindeltal, der im anderen Halbfinale den SV Waldstetten 2:0 besiegte.

Die ersten Offensivszenen hatten die Gäste aus dem Ries: Tim Betzler kam nach einer Flanke von Michael Jais knapp zu spät, ein Linksschuss von Marco Reiner flog knapp über das Tor und auch Stefan Neuwirt zielte aus vollem Lauf drüber. In Führung ging jedoch die Heimelf: Als die Gäste mehrfach die Chance zur Klärung vergaben, spielte Philipp Rippl auf Kapitän Tobias Miller und dessen Flanke köpfte Florian Grenzebach aus Kurzdistanz ein (19.). Der Ausgleich durch die Deininger ließ nicht lange auf sich warten, denn nur fünf Minuten später ließ Torwart Mathias Mayr einen Schuss von Joshua Zwickel abprallen, der beim Nachsetzen eine schnelle Reaktion zeigte. In der 35. Minute konnte Mayr einen Neuwirt-Schuss sicher festhalten und die letzte Chance der ersten Hälfte hatten die Gastgeber: Miller köpfte im Anschluss einen Eckball von Rippl nur knapp vorbei. In der 52. Minute gingen die Gäste durch Tim Betzler nach Zuspiel von Zwickel in Führung. Dann lenkte Torwart Stefan Hahn einen Miller-Schuss um den Pfosten und als Spielertrainer Stefan Fischer von Fabian Chlebisz im Strafraum klar gefoult wurde, blieb der allseits erwartete Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Maximilian Wirkner (FC Mertingen) aus (62.). Die Platzherren waren dem nächsten Tor nahe, doch ein Freistoß von Fischer flog vorbei und einen Freistoß von Rippl konnte Keeper Hahn entschärfen.

Auf der anderen Seite konnte Reiner einen Fehler von Fabian Kretschmer nicht ausnützen, ehe mit dem 1:3 in der 78. Minute eine Vorentscheidung fiel. Reiner und Zwickel leisten die Vorarbeit und Spielführer Michael Jais musste nur noch die Kugel ins Tor schieben. (jais)

VfB Oberndorf: M. Mayr; Schott (ab 76. B. Mayr), Blankenburg, Kretschmer (ab 87. Yousef), Speer, Heiß, Rippl, Philipp Grenzebach (ab 56. Schubert), Fischer, Miller, Florian Grenzebach.

SpVgg Deiningen: Hahn; Daniel Moll, van Bree (ab 89. Rehklau), Fabian Chlebisz, Matthäus Chlebisz, Philipp Betzler, Jais, Tim Betzler, Reiner, Neuwirt (ab 72. Welchner, ab 79. Kutscherauer), Zwickel.

