Offensivstarke Regensburger empfangen den TSV Rain Lokalsport

Der SSV Jahn Regensburg II ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Warum der TSV Rain dennoch mit gutem Gefühl anreist und welcher Spieler die Tillystädter verlassen hat.

Von Michael Ruisinger

Rain Vor einer sehr anspruchsvollen Aufgabe steht der TSV Rain am Sonntagnachmittag in der oberpfälzischen Regierungshauptstadt Regensburg. Die U21 des SSV Jahn gehört im bisherigen Saisonverlauf als direkter Wiederaufsteiger in die Bayernliga-Süd zu den positiven Überraschungen. Platz fünf nach neun ausgetragenen Spielen ist ein hervorragendes Zeugnis der jungen Mannschaft um den 37-jährigen Trainer Yavus Ak. Spielbeginn ist um 16 Uhr am Kaulbach-Weg 31.

Nach den vielen englischen Wochen, die dem Bayernliga-Spielplan und den Spielen im Toto-Pokal geschuldet waren, konnte das Rainer Trainer Trio um Chefcoach Karl Schreitmüller und seinen beiden Assistenten Daniel Schneider und Johannes Müller in dieser Woche wieder ganz normal trainieren. Karl Schreitmüller war auch voll des Lobes über sein Team: „Die Mannschaft zog voll mit und trainierte sehr ordentlich.“ Aufgrund dieses Fakts erwarten die Rainer Übungsleiter von ihrem Team auch eine gute Leistung in Regensburg. Nicht mehr dazu betragen kann Fatlum Talla. Das Rainer Eigengewächs möchte seinen Lebensmittelpunkt nach Augsburg verlegen, und schloss sich deswegen dem Rainer Konkurrenten TSV Schwabmünchen an. Bei seinem neuen Verein erhofft sich Talla vor allem mehr Einsatzzeiten als dies zuletzt beim TSV Rain der Fall gewesen ist. Ferner wird auch Mittelfeldlenker Michael Knötzinger wegen einer Urlaubsreise nicht dabei sein. Diese Lücken werden von den zuletzt absenten Maximilian Käser, Johannes Müller und Marcel Posselt geschlossen.

Der SSV Jahn hatte heuer im Sommer sein Team noch einmal gewaltig verjüngt. Viele der neuen Akteure stammen aus der eigenen Nachwuchsschmiede. Diese bildet immer besser aus, und kann sich ob der Qualität seiner Nachwuchstalente sehen lassen. Rains Trainer Karl Schreitmüller kam fast schon ins Schwärmen, als er vom Jahn-Nachwuchs erzählte: „Jeder unserer sonntäglichen Gegenspieler genoss eine hervorragende Ausbildung, und dies setzt sich immer mehr durch.“ Besonders stolz kann man beim Jahn auf die starke Offensive sein. Mit 22 Toren hat das Team nur ein Tor weniger erzielt als die offensiv stärkste Mannschaft des TSV Schwabmünchen (23 Tore). Verstecken braucht sich aber auch der TSV Rain in dieser Kategorie nicht. Mit den 18 erzielten Toren liegen die Rainer im gehobenen Mittelfeld, was die erzielten Tore angeht. Am gefährlichsten beim SSV Jahn II ist bisher der 25-jährige Haris Hyseni und der Inhaber der österreichischen und der bosnisch-herzegovinaischen Staatsbürgerschaft, Kenan Muslimovic mit je fünf Toren. Doch auch Manuel Geiger und Ilhamiz-Ediz Medinele stehen dem kaum nach.

In den vergangenen Jahren war Regensburg für den TSV Rain eigentlich immer ein gutes Pflaster. Viele schöne Erfolge erzielte der TSV Rain in den Spielen gegen den SSV. So ist es auch kein Wunder, dass die Rainer verhalten positiv gen Osten reisen. Der SSV Jahn II ist aber seinerseits schon seit sechs Spielen ungeschlagen, und musste insgesamt erst eine Niederlage hinnehmen. Diese bezogen die Regensburger Ende Juli mit 2:3 beim TSV 1865 Dachau. Zuhause hat der SSV Jahn II noch kein Spiel verloren.

Nur drei Tage nach dem Jahn-Gastspiel reist der TSV Rain am Mittwoch erneut in die Oberpfalz. Dann gastieren die Rainer im fälligen Pokalspiel beim Regionalliga-Absteiger SV Seligenporten.

Fanbus: Abfahrt ist um 12.45 Uhr am Georg-Weber-Stadion. Für Fans besteht wieder Mitfahrgelegenheit.

Aufgebot TSV Rain: Maschke und Hartmann (Tor), Bobinger, Schröder, Triebel, Cosic, S. Müller, Bär, Käser, J. Müller, Krabler, Zupur, Rothgang, Götz, Bauer, Kurtishaj, Luburic, Brandt und Posselt.

Schiedsrichter: Annette Hanf (SV Meinhardswinden)

