Optimaler Start

VCS-Damen feiern gleich zwei Siege

VfR Jettingen – VSC Donauwörth 3:9; VSC Donauwörth – PSV Königsbrunn 8:4. Mit zwei Siegen ist den Donauwörtherinnen ein guter Start in die neue Saison gelungen. Dabei ging es gleich mit Personalproblemen los, nachdem für das Spiel in Jettingen Petra Olthues noch in Urlaub war und Annette Langner krankheitsbedingt nicht zur Verfügung stand. Doch zum ersten Mal nach langjähriger Pause war Michaela Gutberlet neben Andrea Gritzner und Christine Kampfinger mit von der Partie. Für sie war es noch schwieriger mit nur einem möglichen Training in der Vorwoche, zudem hatte sie nur Anfang des Jahres bis zur Coronapause ein paar Trainingseinheiten gespielt, aber sie hatte sofort wieder viel Spaß am Spiel.

Das Spiel in Jettingen entschied wohl letztendlich die entspanntere Einstellung zugunsten der VSClerinnen, die alle Einzel – Doppel wird in dieser Saison bekanntlich nicht gespielt – für sich entschieden. Dabei verliefen die einzelnen Spiele sehr ausgeglichen. Fünfmal ging es über die volle Distanz und hier hatte Gritzner zweimal sehr knapp die Nase vorn, auch Gutberlet gewann zwei Spiele im Entscheidungssatz. Mannschaftsführerin Kampfinger konnte als einzige zwei klare Siege einfahren, doch auch sie musste einmal über fünf Sätze gehen. Am Ende blieben den Einheimischen nur die drei kampflosen Punkte und das Ergebnis fiel mit 9:3 dem Spielverlauf nach etwas zu hoch aus.

Im nächsten Spiel empfingen die Donauwörtherinnen das Team vom PSV Königsbrunn. Die Gäste hatten ursprünglich verlegen wollen, doch nach einigem Hin und Her wurde dann kurzfristig doch am ursprünglichen Termin gespielt. Aufgrund dessen konnten die Gäste nur zu dritt antreten. Bei Donauwörth war nun Olthues mit von der Partie. In guter Form präsentierte sich dabei Königsbrunns Nummer eins, Angela Tuffentsammer, die ihre drei Spiele gegen Gutberlet, Olthues und Gritzner gewann. Den vierten Punkt für die Gäste musste Michaela Gutberlet zulassen, der an diesem Spieltag doch etwas die fehlende Spielpraxis anzumerken war. (ttd)

