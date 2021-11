In Schwaben ganz vorne dabei

Die Voltigiererinnen des Reit- und Fahrvereins Donauwörth-Mertingen feierten zuletzt einen beachtlichen Erfolg. In den Corona-Hochphasen fiel der Sport fast weg – doch die Pflege bleibt

Dass die Voltigiererinnen des Reit-und Fahrvereins Donauwörth-Mertingen derzeit mit ihren beiden Pferden trainieren können, hat mit der großen Loyalität zu tun, die Eltern und Sportlerinnen vor einigen Monaten unter Beweis gestellt haben. Während andere Sportarten Bälle oder Geräte längere Zeit in Lagerräumen verstauen mussten, galt es für die Reiterinnen, ihren Partner weiterhin zu versorgen – auch in finanzieller Hinsicht. Der ist freilich kein Spielgerät, das in eine Ecke gelegt werden kann, sondern ein Lebewesen. Und der verantwortungsvolle Umgang mit dem Pferd steht bei den Voltigierern im Vordergrund, sagen sie.

Die Trainerinnen Sabine Mayer und Sabine Machura leiten die Voltigierabteilung des Vereins und sind für die wöchentlichen Trainingseinheiten verantwortlich. Zwei Pferde, 40 Voltigierer, darunter zehn Ausbilder und insgesamt vier Gruppen zählen dazu. Als das Training nicht möglich war, konnte die Abteilung auch auf die Unterstützung der Eltern und Sportlerinnen bauen. Machura betont: „Ein ganz großer Punkt sind eben die Finanzen, weil auch die Kosten für das Pferd weiterlaufen. Wir wurden sehr stark durch die monatlichen Beiträge in allen Gruppen unterstützt, obwohl das Training ausgefallen ist.“ Eine bemerkenswerte Unterstützung, weil auch lange nicht klar gewesen sei, wann ein Training wieder möglich wäre, sagen die Trainerinnen. Sie sind sich einig: „Sonst hätten wir die Pferde nicht halten können.“ Ein gutes halbes Jahr war es letztlich, das Sportlerinnen und Pferd zwischen November 2020 und dem Juni 2021 trennten.

Auch aus sportlicher Sicht war der Start nach der langen Unterbrechung für viele Voltigiererinnen eine Herausforderung. Die 21-jährige Sina Reichhart ist Teil der Turniergruppe. Sie sagt: „Es war schon ungewohnt. Viele bei uns wussten nicht, wie das Pferd nach der langen Pause reagiert und was wir noch können.“ Neben der Übung bei den Voltigierern fehle auch beim Pferd Routine und Kraft, erklärt Machura. In Zweiergruppen und auf dem Außenplatz sei das Training dann wieder langsam angelaufen, wenngleich es wegen der Wetterbedingung häufig nicht einfach gewesen sei, sagen die Verantwortlichen.

Trotzdem sei die Freude im Frühjahr „bei allen riesengroß gewesen“, betont Mayer. Sie sagt: „Da wurde auch im Vorstand des Vereins viel gemacht, damit wir wieder ab Juni auf die Anlage konnten. Auch wenn das Training da nur kontaktlos möglich war.“ Ausgebremst wurde in diesem Jahr vor allem die Fördergruppe des Vereins, in der sich die jüngeren Voltigierer befinden. Sie wären heuer eigentlich auf ihre ersten Turniere gefahren, erklärt Mayer: „Da haben wir es schon stärker gespürt, dass die Routine noch mehr verloren gegangen ist, als bei der Turniergruppe.“ Lediglich eine Teilnahme bei einem Movie-Turnier sei möglich gewesen. Als Movie wird ein Trainingsgerät für den Voltigiersport bezeichnet, das den Galoppsprung simuliert und Pferde auch entlastet. Vom Erscheinungsbild gleicht es einem Holzpferd.

Durch die Pandemie wurden auch die Saisonziele etwas anders gesteckt. Machura erklärt: „Wegen des kontaktfreien Trainings konnten wir unsere Kür lange nicht trainieren, bei der ja ein Körperkontakt notwendig ist, weil mehrere Voltigierer dabei mitmachen.“ Deshalb seien die Turniere größtenteils nur in der Pflicht absolviert worden, bei der jeweils nur eine Voltigiererin antrete, so die Trainerin. Einen beachtlichen Erfolg erreichten die Turniergruppe trotz aller Schwierigkeiten in diesem Jahr dennoch. Bei einer Trophy, die in Schwaben in den L-Gruppen ausgeschrieben wurde, wurden zwei Pflichtturniere und eine Teilnahme bei einem Kür-Movie-Wettbewerb vorausgesetzt. Dabei setzten sich die Voltigierer an den ersten Platz. Mayer und Machura sagen: „Das ist unser Saisonziel gewesen. Wir waren in allen Wettbewerben vorne dabei und haben uns sehr gefreut, dass wir das erreicht haben.“