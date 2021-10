Turnier in Mertingen

Internationale Reiter am Start

Am heutigen Samstag sowie am Sonntag finden mehrere Wettbewerbe auf der Anlage des Reit-und Fahrvereins Donauwörth-Mertingen statt. Neben den Schwäbischen Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten und den Schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften im Reiten (Dressur/Springen/Vielseitigkeit), wird auch um den „Georg-Oeppert-Wanderpokal“ gekämpft, der an den besten jugendlichen Reiter des Turniers im Vielseitigkeitsreiten verliehen wird. Auch die Austragung der Kreismeisterschaften des Ostalb-Kreises finden am Wochenende in Mertingen statt.

In den verschiedenen Wettbewerben sind Reiter aus Bayern, Baden-Württemberg, Österreich und der Schweiz am Start. Die Schwäbischen Meisterschaften werden, je nach Altersklasse, in einem Kombinierten Wettbewerb, Klasse E für die Ponyreiter, einer Vielseitigkeitsprüfung, Klasse A** für die Junioren und einer Vielseitigkeitsprüfung, Klasse L für die jungen Reiter (bis 21 Jahre) und die Kategorie Reiter (ab 21 Jahren) ausgetragen.

Für die Schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften treten pro Team jeweils drei bis sechs Reiterinnen und Reiter aus einem schwäbischen Verein in Prüfungen der Klasse L in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit an. Publikum, Teilnehmende und Helfende vor Ort sind verpflichtet, sich entweder über die Corona-App, die Luca-App oder per Registrierungsformular zu registrieren. Der Eintritt ist frei. (fka, mit pm)

ab 8 Uhr: Dressur VA** und VL; ab 12.30 Uhr: Geländeritt VL; ab 14.30 Uhr: Geländeritt VA**

Sonntag ab 8 Uhr: Dressur L und E; ab 9.30 Uhr: Stilgeländeritt E; ab Mittag durchgehend Springen VA, VL, L; 17 Uhr: Siegerehrung / Meisterschaftsehrung.