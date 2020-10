vor 19 Min.

Philipp Linger überrascht am Finaltag

An Tag eins noch Dritter, holt er sich in Runde zwei die Klubmeisterschaft in Donauwörth

Im Golfpark Donauwörth fanden die jährlichen Klubmeisterschaften statt. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen traten 63 Golfspieler in drei unterschiedlichen Klassen gegeneinander an. Hoch motiviert und mit viel Freude am Spiel starteten die Teilnehmer in die erste Runde.

Am Ende des Tages führte Jens Pribil (74 Punkte) die Rangliste der Herren in der Allgemeinen Klasse an. Es folgten dicht aufeinander Gerrit Wessel (77) und Philipp Lingner (78). In der Allgemeinen Klasse der Damen konnte Veronika Witzenberger-Blöcher (87) die erste Runde für sich entscheiden. Auf Platz zwei lag Stephanie Meyer (90).

In der Altersklasse 50 erspielte sich Peter Mehrer (78) die Führung, dahinter lag Alexander Irouschek (81). Auch die Senioren in der Altersklasse 65 konnten auf einen guten ersten Tag zurückblicken. Josef Magg und Siegfried Mugrauer lagen am Ende der ersten Runde gleich auf (jeweils 87).

An Tag zwei starteten die Turnierteilnehmer dann mit viel Kampfgeist in die zweite und damit finale Runde. Es sollte noch einmal richtig spannend werden. In der Altersklasse 50 konnten Peter Mehrer und Alexander Irouschek ihre gute Leistung vom Vortag abrufen. Sie erspielten am Ende mit 159 und 176 Punkten in der Gesamtwertung, wie bereits am Vortag, den ersten und zweiten Bruttoplatz und somit die Klubtitel ihrer Altersklasse.

In der Altersklasse 65 erkämpfte sich Siegfried Mugrauer mit 175 Punkten den Klubmeisterpokal. Vize in dieser Klasse wurde Walter Michel (181).

In der Allgemeinen Klasse ging es noch einmal heiß her: Bei den Damen musste sogar ein Stechen zu einer endgültigen Entscheidung verhelfen. Rang eins und damit auch den Klubmeister-Titel der Damen erlangte Veronika Witzenberger-Blöcher mit 179 Bruttopunkten und einem guten Abstand zur Konkurrenz. Diane Rußwurm, Stephanie Meyer und Ulrika Sallenhag lagen mit jeweils 186 Punkten gleichauf und mussten damit erneut auf den Platz. Im manuellen Stechen setzte sich am Ende Rußwurm durch und erspielte damit den Vizeplatz der Damen.

Bei den Herren der Allgemeinen Klasse wendete sich das Blatt am zweiten Spieltag nochmals vollständig. Der Favorit von Runde eins, Jens Pribil, konnte sein starkes Spiel nicht ganz fortsetzen und erreichte in der Gesamtwertung mit guten 155 Punkten nur Platz drei. Mit nur einem Punkt weniger setzte sich der Klubmeister des Jahres 2019, Gerrit Wessel, auf Rang 2 und wurde Vize-Klubmeister. Überraschungssieger an diesem Wochenende war Philipp Lingner, der sich mit 152 Punkten in der Gesamtwertung als Dritter des Vortrages auf das oberste Treppchen kämpfte. Mit einem neuen Handicap von 2,9 und einem grandiosen Spiel ist Philipp Lingner neuer Clubmeister. (dz)

