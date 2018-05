vor 18 Min.

Piloten punkten auswärts Lokalsport

Walter Sinn liefert beim Hahnweide-Wettbewerb den schnellsten Flug der SFG-Piloten für die Bundesliga ab. Dennoch rutschen die Donauwörther in der Tabelle nach unten.

Von Helge Zembold

Donauwörth-Zirgeshein Derzeit sind Donauwörther Piloten auf drei Segelflug-Wettbewerben unterwegs. Dabei versuchen sie nicht nur, für sich möglichst gute Flüge zu absolvieren, sondern punkten nebenbei auch noch für die Segelflug-Bundesliga.

Wären die Wettbewerbs-Flieger derzeit nicht unterwegs, hätte es wohl nur einen Ehrenpunkt für die Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim in der Segelflug-Bundesliga gegeben, denn es starteten am Wochenende gerade mal zwei Flüge vom Stillberghof aus. Da kann man bei der Segelfluggruppe froh sein, dass die Piloten gerade bundesweit verstreut auf Wettbewerben antreten.

SFG-Urgestein Walter Sinn nimmt wie jedes Jahr am Internationalen Hahnweide-Wettbewerb nahe Stuttgart teil. Er startet in der Klasse der 18-Meter-Flugzeuge, also jener Segler, deren Flügel sich über 18 Meter Spannweite erschrecken. Nach drei Wertungstagen liegt Sinn auf Platz 15 von 42 Piloten und lieferte mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 93,8 Stundenkilometern den schnellsten Flug der SFG ab.

Andreas Gesell startet derweil mit seinem Bruder Michael im zweisitzigen „Arcus“-Segelflugzeug bei einem kleinen Wettbewerb in Ohlstadt bei Garmisch-Partenkirchen. Mit 79,4 Stundenkilometern waren die Brüder die zweitschnellsten Piloten der SFG.

Für Peer Zitzmann und seine Copiloten Gregor Mayr und Ovidiu Chircan ging am Wochenende der Internationale Segelflug-Wettbewerb im sächsischen Klix zu Ende. Nach einem guten Auftakt mit zwischenzeitlicher Führung (DZ berichtete) landete das SFG-Team in der Doppelsitzerklasse letztendlich auf Platz sieben. Am letzten Flugtag holten Zitzmann und Co noch einmal Bronze in der Tageswertung und sind mit 66,70 Kilometern pro Stunde auch noch in der Ligawertung vertreten. Trotz aller Anstrengungen reichte es für die SFG in dieser dritten Bundesliga-Runde nur für Platz 14. In der Gesamtwertung rutschte der Club vom neunten auf den 14. Rang mit insgesamt 26 Punkten. Vorjahressieger Aalen führt die Tabelle mit 51 Zählern an.

Die Bundesliga-Tabelle nach 3 von 19 Runden:

1. LSR Aalen (BW) 51 Punkte

2. LSG Bayreuth (BY) 47

3. FG Schwäbisch Gmünd (BW) 45

4. LSV Schwarzwald (BY) 38

5. FSV Sindelfingen (BW) 36

[…]

13. LSV Rinteln (NI) 28

14. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 26

15. AC Nastätten (RP) 25

