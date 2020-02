14:33 Uhr

Quartett des TSV Monheim fährt zur deutschen Meisterschaft

Die Monheimer jubeln über Podestplätze bei den bayerischen Titelkämpfen in Forchheim. Unter den erfolgreichen Athleten ist auch ein Brüderpaar.

Bei den bayerischen Meisterschaften der Jugend, Junioren, U21 und Leistungsklasse in Forchheim ist ein starkes Monheimer Team an den Start gegangen. Am Ende standen auch beachtliche Erfolge.

Den Anfang machte Mika Mathes in Kata U21. Es war seine Premiere, da er von der Juniorenklasse aufgerückt war. Völlig unbeeindruckt ging er durch die Vor- und Zwischenrunden und qualifizierte sich für das Finale, in dem er sich dann Platz zwei erkämpfte.

Platz zwei in einem hochkarätigen Finale

Darauf folgten die Jugend und Junioren Kumite Disziplinen Team und Einzel. Das neu formierte Jugendteam Monheim erkämpfte sich hier in einem hochkarätigen Finale den zweiten Platz. Beflügelt durch die Teamkämpfe marschierten Fabio und Sandro Lo Guasto durch die Vorkämpfe, die sie beide mit viel Routine abarbeiteten. Im Jugend-Finale ließ dann Fabio Lo Guasto nichts mehr anbrennen und holte sich den ersten Rang.

Nun war auch sein Bruder Sandro in Finale an der Reihe. Er machte schnell klar, dass er diesen Kampf für sich entscheiden wollte. Mit schnellen Angriffen ging er in Führung, die er bis zum Schluss nicht mehr abgab. Somit hatte Monheim am ersten Tag zwei bayerische Meister und einen Vizetitel zu verbuchen.

Tag zwei startet mit den Teamwettbewerben

Der zweite Tag begann traditionell mit den Teamwettbewerben. Das Team KG Monheim-Augsburg mit Kapitän Tim Brandner, Moritz Mittelstätt und Hans Hawe war hoch motiviert. Ihre Vorkämpfe absolvierten die Schwaben dank Brandner und Mittelstätt vorzeitig. Im Finale trafen sie dann auf das Bundesligateam Traunreut. Den Finalkampf verlor das Team aus Schwaben. Somit wurden sie am Ende Zweiter.

In den Einzelwettbewerben leistete sich Tim Brandner eine Niederlage gegen den späteren bayerischen Meister, was ihn zu Hochleistungen in den Trostrundenkämpfen anstachelte. Hier zeigte Brandner seine ganze Routine und Schnelligkeit und stand am Schluss auf Podestplatz drei.

Aufgrund ihrer Platzierungen sind alle vier Monheimer Athleten für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Lesen Sie hierzu auch:

Themen folgen