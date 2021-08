Nach Helsinki sollen es nun die Alpen sein

Sebastian Segnitzer ist zurück von seiner Tour nach drei Wochen und 3000 Kilometern nach Finnland. Er berichtet von einigen Schwierigkeiten, hat aber schon die nächste Fahrt geplant

Mit dem Fahrrad 3000 Kilometer nach Helsinki fahren – im ersten Moment hört sich das verrückt an, doch genau das hat Sebastian Segnitzer gemacht. Rund drei Wochen radelte der junge Mann aus Rain, der mittlerweile in Donauwörth wohnt, durch ganz Deutschland und Skandinavien. „Mir hat die Tour sehr viel Spaß gemacht“, zieht er als Fazit nach seiner Rückkehr.

Die täglichen Strecken, die er dabei mit seinem Trekkingrad zurückgelegt hatte, konnte man im Internet mitverfolgen. Jeden Abend lud Segnitzer seine Fahrten zusammen mit Bildern der Landschaften, die er passierte, hoch. Denn den 27-Jährigen interessierte auch die Kultur der jeweiligen Regionen, die er durchquerte.

Auf einer solch langen Strecke gab es natürlich auch ein paar Schwierigkeiten. „Ich bin zwar unfallfrei geblieben, aber ich hatte natürlich ein paar technische Probleme“, erklärt Segnitzer. So musste er unter anderem einen Reifenplatten hinnehmen. Außerdem verhedderte sich einmal sein Regenmantel in den Speichen – und zwar auf den Tag genau zwei Jahre, nachdem er sich bei einem Unfall schon einmal den Arm gebrochen hatte. Einen Sturz konnte er dieses Mal aber gerade noch verhindern.

Schwierigkeiten gab es auch bei der Unterkunft in Rostock. „Ich musste dann mit dem Zug noch einmal eine Stunde zurückfahren, bis ich eine freie Pension gefunden habe“, berichtet der 27-Jährige. In Skandinavien konnte er hingegen auch in der Wildnis zelten.

Eine weitere längere Fahrradtour kann sich Segnitzer auf jeden Fall vorstellen. Eine Überquerung der Alpen ist für die nähere Zukunft geplant. Rund ein bis zwei Wochen soll diese Tour dann dauern. Segnitzer saß bei seinem jüngsten Trip nach Finnland zehn bis zwölf Stunden pro Etappe auf dem Rad. Das will er in den nächsten Reisen allerdings ändern. „Ich möchte meine Stunden auf dem Rad verringern, dann kann ich mehr von der Landschaft und der Region sehen“, sagt der Donauwörther. Zudem will er bei einer zukünftigen Reise nicht mehr in Pensionen, sondern nur noch im Zelt übernachten.

Seine Familie fand eine Radtour von Nordschwaben nach Helsinki zunächst unvorstellbar. „Sie wollten mich am Anfang auch davon abbringen, die Reise anzutreten“, erinnert sich Segnitzer mit einem Augenzwinkern. Vor allem die Mutter des 27-Jährigen sei besorgt gewesen, doch auch sie hat die ungewöhnliche Reise ihres Sohnes schließlich akzeptiert.

Mit ausschlaggebend für die Tour in den hohen Norden war auch, dass Segnitzer einen Freund in Helsinki hat, den er vor zehn Jahren bei einem Schüleraustausch kennengelernt hatte. Auch dieser Kumpel hielt die Idee, mit dem Fahrrad aus Bayern nach Finnland zu kommen, zunächst für verrückt. „Als ich bei den Eltern meines Freundes, in einem Vorort von Helsinki, ankam, begrüßten sie mich mit einem kühlen Bier und mit der Sauna“, sagt der Donauwörther, der derzeit wieder seinem Beruf als Produktentwickler bei der Firma Hama nachgeht.