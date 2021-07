Rain

01.07.2021

Bachelorette 2021: Kicker vom TSV Rain hofft auf die letzte Rose

Der Zirgesheimer Dominik Bobinger nimmt an der neuen Staffel der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ teil.

Plus Fußballer Dominik Bobinger ist einer von 20 Männern bei der Bachelorette. Warum er sich für die Teilnahme bei der RTL-Show entschied und wie Freunde reagieren.

Von Fabian Kapfer

Blickt man auf das Umfeld, in dem Dominik Bobinger aus Zirgesheim in der kommenden Zeit zu sehen sein wird, könnte man schon etwas neidisch werden. Eine luxuriöse Villa in Griechenland und viel Sonnenschein klingen zunächst nach einem Traumurlaub, wie ihn sich derzeit viele herbeisehnen. Doch allein zum Urlaub machen ist der 30-Jährige nicht nach Griechenland gereist.

