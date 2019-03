vor 37 Min.

Rain II streckt sich vergebens

TSV muss sich dem SC Bubesheim mit 1:3 beugen. Zwei Ampelkarten für die Gäste

Der TSV Rain II ist mit einer Heimniederlage ins Fußballjahr 2019 gestartet. Die Gäste des SC Bubesheim entführten mit einem 3:1 die Punkte vom Lech. Damit rutschten die Tillystädter in der Tabelle einen Platz nach unten und sind nun Neunter, während Bubesheim Spitzenreiter Ehekirchen mit drei Punkten Rückstand auf den Fersen bleibt. Dabei halfen der Heimelf auch zwei Platzverweise für die Gäste nicht, wobei einer davon erst in der Nachspielzeit verhängt wurde.

Das 1:0 für den SCB markierte Esse Akpaloo. Der Angreifer stand nach einer Flanke goldrichtig und köpfte in der 33. Minute ein. Kurz vor diesem Treffer hatten die Gastgeber in Person von Luca Jurida eine Chance vergeben. Der Schuss des Mittelfeldmannes ging knapp vorbei.

Vier Minuten nach der Halbzeit hatte Hakan Polat dann die große Chance zum zweiten SCB-Treffer, doch seinen Schuss kratzte der Rainer Astrit Topalaj gerade noch von der Linie. Die Vorentscheidung war aber nur verschoben. In der 58. Minute stellte Baris Aciköz dann auf 2:0.

Kurz darauf hatte SCB-Torjäger Polat wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte gesehen. Doch auch mit zehn Mann kam der SCB zu Gelegenheiten. Eine dieser Chancen nutzte erneut Akpaloo: Mit seinem zweiten Kopfball-Treffer an diesem Nachmittag stellte der 27-Jährige auf 3:0 (67.). Rund zehn Minuten vor dem Ende und damit viel zu spät, um noch Hoffnung in eine Aufholjagd zu setzen, kamen die Platzherren zum 1:3. Torschütze war der eingewechselte Fabian Fetsch. In der Nachspielzeit sah auch der Bubesheimer Tanay Demir noch die Ampelkarte. Doch der Sieg der Bubesheimer geriet auch durch diese zweite Hinausstellung nicht mehr in Gefahr. (dz)

Rain Besel – Topalaj, Haid, Hackenberg, Jurida (46. Fetsch), Schröttle, Holler (69. Göttler), Böck, Miehlich, Talla (46. Spieler), Flassak. Tore 0:1 Esse Akpaloo (32.), 0:2 Baris Aciköz (58.), 0:3 Esse Akpaloo (66.), 1:3 Fabian Fetsch (79.) Gelb-RoteKarten Hakan Polat (Bubesheim/69.), Tanay Demir (Bubesheim/90.+1).

