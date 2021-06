Rain

10.06.2021

Kicken und Englisch lernen

Plus Der Rainer Simon Schröttle betreibt ein besonderes Fußballcamp: Es verbindet Übungen auf dem Platz mit Einheiten im Klassenzimmer.

Von Christof Paulus

Wenn bei einem Jugendspiel auf einem schwäbischen Sportplatz englische Kommandos über den Platz schallen, konnte das bisher nur eines bedeuten: Ein ausländisches Team ist zu Gast, weit her gereist und meist bei einem der internationalen Nachwuchsturniere aktiv. Doch die Spieler, die hier an diesem Freitagnachmittag kurz vor Ende der Pfingstferien auf dem Kunstrasen in Gersthofen unterwegs sind, stammen alle aus der Region und könnten sich auch im Dialekt problemlos verständigen. Doch sie stehen nicht nur auf dem Feld, um zu kicken, und die Kommunikation auf Englisch ist mehr als nur eine Nebensache.

