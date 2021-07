Rain

vor 32 Min.

TSV Rain will mitspielen – und geht in Schweinfurt unter

Plus Der TSV Rain kassiert in der Fußball-Regionalliga auch in der zweiten Saisonpartie eine herbe Niederlage. Der Trainer analysiert die Pleite in Schweinfurt.

Von Michael Horling

Vor dem Fußball-Regionalliga-Spiel des TSV Rain in Schweinfurt waren die Rollen klar verteilt. Die Gastgeber wollen um den Aufstieg in die Dritte Liga mitspielen, der TSV bäckt wesentlich kleinere Brötchen. Es stellte sich die Frage: Welche Chancen hat der TSV Rain nach der 0:4-Niederlage zum Saisonauftakt gegen Bayreuth nun beim FC 05?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen