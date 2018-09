Rain gibt den Sieg aus der Hand

21:28 Uhr

Aus der 2:0-Führung des TSV wird eine 2:3-Niederlage gegen den SV Seligenporten. Für die Tillystädter hat das Aus im Toto-Pokal aber auch etwas Positives.

Seligenporten/Rain Es hatte so gut ausgesehen für den TSV Rain: Nach einer halben Stunde führte die Elf im Achtelfinalspiel des Toto-Pokals mit 2:0 gegen den SV Seligenporten. Doch mit dem ersten Gegentor in der 37. Minute kippte die Partie völlig.

„Das Tor hat uns aus dem Tritt gebracht. Der Gegner hat dann Vollgas gegeben und uns hinten reingedrückt. Wir haben es nicht geschafft uns daraus zu lösen, darum bekamen wir zwei Tore eingeschenkt“, resümierte Rains Trainer Karl Schreitmüller nach der Partie. Zehn schwache Minuten seiner Elf reichten danach aus, dass Seligenporten noch zwei weitere Treffer nachlegen konnte und schließlich 3:2 gewann.

Schreitmüller hatte im Vergleich zum Liga-Spiel am vergangenen Sonntag wieder rotiert, das hatte sich schon in der Pokalpartie gegen Eichstätt ausgezahlt. Die neu zusammengewürfelte Elf war auch zu Beginn hellwach und kam gut in die Partie.

In der 19. Minute ging Rain bereits in Führung: Michael Knötzinger bediente Blerand Kurtishaj, dieser flankte nach innen, wo Maximilian Käser zur Stelle war und zum 1:0 einköpfte. Der Gegner schien beeindruckt, denn er setzte den Gästen nicht viel entgegen. Logische Konsequenz war das 2:0 der Rainer. Wieder waren dieselben drei Spieler, wie beim Führungstreffer beteiligt. Knötzinger passte auf Käser und dieser auf Kurtishaj, der den Ball von der rechten Seite aus gefühlvoll neben den linken Pfosten setzte.

Wenig später hätte Käser sogar noch erhöhen können, doch er spitzelte den Ball ganz knapp am Kasten vorbei. In der 37. Minute passte die Rainer Abwehr nicht auf und der SV Seligenporten nutzte dies eiskalt aus. Der starke Marco Wiedmann verkürzte auf 1:2. Die Heimelf drängte nun auf den Ausgleich. Kurz vor der Pause versuchte es wieder Wiedmann, doch sein Schuss wurde zur Ecke abgewehrt, die allerdings nichts einbrachte.

Der TSV Rain kann nach der Pause nicht mehr dagegenhalten

Seligenporten gab nach der Pause richtig Gas, Rain lauerte auf Konter. Die Tillystädter mussten nun aufpassen, dass sie sich nicht doch noch den Ausgleich einfingen. Das gelang – jedoch nur bis zur 66. Minute. Tim Olschewski traf zum 2:2. Seligenporten gab sich damit aber nicht zufrieden und drückte weiter. Rain hatte dem nicht mehr viel entgegenzusetzen, sodass Nico Moos noch das Tor zum 3:2 für die Hausherren gelang.

Rain war nun völlig ins Hintertreffen geraten und nahm gar nicht mehr richtig am Spiel teil. Gegen Ende der Partie versuchten es die Gäste noch einmal, aber es sollte nicht mehr reichen.

Bessere Vorbereitung auf den Liga-Gegner

Gerne wäre der TSV Rain noch eine Runde weiter im Pokal gekommen und hätte dort womöglich einen richtig attraktiven Gegner bekommen, wie Schreitmüller betonte. Dennoch sah der Trainer auch das Positive am Pokal-Aus: „Die ganze Woche war schwer. Spiel, Regeneration, Spiel, Regeneration – jetzt können wir uns wieder besser auf unsere Gegner in der Liga einstellen.“ Am Samstag gegen Türkgücü-Ataspor München müsse man eine Trotzreaktion auf das Pokalspiel zeigen. (sut mit rui)

SV Seligenporten Kunze, Moos, Kardovic (ab 83. Petrakis), Janz, Wiedmann, Bajrami, Olschewski, Ekern (ab 63. Wunderlich), Neuerer, Bauer, Crow (ab 90. Selmani)

TSV Rain Hartmann – Belousow, Bauer, Schröder, Knötzinger (ab 85. Bobinger) – Bär, J. Müller (ab 74. Krabler), S. Müller – Luburic (ab 67. Zupur), Käser, Kurtishaj

Tore 0:1 Maximilian Käser (19.), 0:2 Blerand Kurtishaj (26.), 1:2 Marco Wiedmann (37.), 2:2 Tim Olschewski (66.), 3:2 Nico Moos (68.) Gelbe Karten Mergim Bajrami, Tim Olschewski – David Bauer, Dominik Bobinger Schiedsrichter Steffen Brütting (Effelltrich)

Zuschauer 120

