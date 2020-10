vor 32 Min.

Rain ist ohne Chance gegen verstärkte Schretzheimer

Zwei Bayernligaspieler sind zu stark für den TSV. Kreisklassenteam durchbricht dafür eine Schallmauer

BC Schretzheim II – TSV Rain 4:2 (2233:2170). Die neue Form der Aushilfen bei unteren Mannschaften ermöglichte eine Wettbewerbsverzerrung schon am ersten Spieltag. So setzte Schretzheim zwei Bayernligaspieler ein und sicherte sich so den Sieg. Die Rainer Achim Zinnecker/Manoel Landes (494) hatten keine Siegmöglichkeit, verloren in der Startpaarung 0:4 und mit 75 Holz. Martin Nürnberger kegelte 581 Holz und verlor mit 41 Holz. Gegner Ruschitzka kegelte 627 Holz. Der Rückstand war nach der Startpaarung schon zu stark mit 116 Holz. Patrick Wider mit 557 Holz und Gerald Schmelcher mit 538 Holz gewannen ihre Spiele mit jeweils 3:1 nach Sätzen. Aufgrund der Startpaarung verlor der TSV Rain mit 63 Holz.

TSV Rain G 1 – BC Schretzheim G 1 5:1 (2003:1820). Die Schallmauer der 2000 Holz knackten die Rainer. Bruno Schmelcher (455) und Resi Zinnecker (516) kegelten je 2:2 nach Sätzen gegen ihre Gegner. Schmelcher gewann mit 13 Holz und Zinnecker verlor mit 15 Holz. Leon Sarwas mit 511 Holz gewann klar mit 4:0 und 125 Holz, und Enrico Dietrich war Rains Bester mit 521 Holz – er gewann deutlich mit 60 Holz.

TSV Rain G 2 - SKV Goldburghausen G 2 4:2 (1893:1844). Bernhard Rein mit 513 Holz gewann seinen Wettkampf klar mit 3:1 und 77 Holz. Patrick Wider mit 461 Holz fing stark an, ließ aber dann nach und verlor erst in der Endphase mit 30 Holz. Auch Willi Dikautschitsch mit 462 Holz konnte seinen Mannschaftspunkt um 20 Holz nicht retten. Mike Mitschke mit 457 Holz gewann seinen Kampf mit 24 Holz, was den Sieg nach Mannschaftsergebnis bedeutete. (kbs)

