05.12.2019

Rain mit Niederlage trotz passablen Spiels

TSV unterliegt Hochzoll. Für die VSC-Damen bleibt Königsbrunn Angstgegner

Keine Punkte gab es dieses Mal für die Tischtennis-Herren des TSV Rain in der Landesliga. Ebenfalls leer gingen die VSC-Frauen in der Bezirksoberliga aus.

TSV Rain – TSG Hochzoll II 4:9. „Wir waren nicht einmal richtig schlecht, aber unsere Gegner haben wirklich einen sehr guten Tag erwischt“, resümierte Rains Spitzenspieler Gerhard Wittmeier die bittere Heimniederlage gegen den Tabellennachbarn. Gegen die Zweitvertretung der TSG Hochzoll kamen die Blumenstädter nicht optimal ins Spiel, hielten die Partie bis zum 4:4-Zwischenstand aber offen. Danach folgte aber ein eklatanter Bruch: Den Gastgebern gelang in den folgenden fünf Einzeln kein einziges Erfolgserlebnis mehr. Die Gäste, die tags zuvor bereits einen Zähler aus Königsbrunn entführt hatten, schlossen nach Pluspunkten zum TSV auf, haben aber die Vorrunde bereits beendet. Dagegen haben die Rainer noch zwei Begegnungen. Der erste Knackpunkt im Spiel: Das verlorene Dreier-Doppel. M. Klein/Genz und G. Wittmeier/A. Klein hatten das Heimteam durch ihre Erfolge in Führung gebracht, doch Römer/R. Wittmeier gaben gegen Schär/Czogalla eine 2:0-Satzführung noch her und verpassten somit das mögliche 3:0 nach den Doppeln. Weil im vorderen Paarkreuz Gerhard Wittmeier und Marco Klein ihre Spiele gegen Daniel Schär und Ishak Inac jeweils mit 1:3 verloren, waren die Gäste leicht im Vorteil. Wolfgang Römer (gegen Maximilian Beer) und Artur Klein (gegen Maurice Eppich) hielten die Gastgeber mit zwei 3:0-Erfolgen (bei einem 2:3 von Jürgen Genz gegen Waldemar Rot) zwar noch im Spiel, anschließend gingen aber sämtliche Partien an die Hochzoller. Gerhard Wittmeier und Genz hatten dabei bei ihren Fünfsatzniederlagen gegen Inac und Beer noch am ehesten die Chance auf eine Resultatsverbesserung. (wrö)

PSV Königsbrunn – VSC Donauwörth 8:4. Nach der in dieser Höhe verdienten 4:8-Niederlage rutschen die Donauwörtherinnen auf den dritten Tabellenplatz hinter dem Gegner. In Königsbrunn taten sich die VSClerinnen schon immer schwer, so auch dieses Mal. Allerdings machten sie es sich zum Teil selber schwer, es fehlte in einigen Spielsituationen das Selbstvertrauen. Eigentlich war der Spielstand nach den Eingangsdoppeln mit 1:1 in Ordnung, aber doch ärgerlich, weil Annette Langner und Andrea Gritzner nach 2:0-Satzführung den dritten Satz in der Verlängerung verloren und im vierten zwei Matchbälle nicht nutzen konnten. Die Niederlagen von Petra Olthues und der nach der Doppelniederlage ohne Selbstvertrauen spielenden Langner konnten Gritzner und Christine Kampfinger sofort wettmachen. Auch nach den Fünfsatzspielen von Langner (10:12) und Olthues (11:9) stand es noch 4:4. Doch dann hatten sowohl Gritzner als auch Kampfinger das Nachsehen. Für Langner war der Tag mit ihrer dritten Einzelniederlage ein gebrauchter Tag und auch Gritzner konnte im letzten Spiel die Niederlage nicht mehr verhindern. (ttd)

