vor 21 Min.

Rain profitiert vom Verletzungspech

Gegen personalgeschwächte Vöhringer gewinnt das TSV-Frauenteam deutlich mit 5:1

Im Vorfeld hatte die Rainer Truppe noch ein ungutes Gefühl, da sie die Vöhringer Damen als einen unberechenbar spielenden Gegner eingestuft hatten. Das große Verletzungspech bei den Gästen schwächte die Mannschaft jedoch so, dass Rain locker aufspielen konnte und einen sicheren 5:1-Sieg (2010:1756 Holz) unter Dach und Fach brachte. Überragende Spielerin war Heidi Mittring mit dem Traumergebnis von 558 Holz. Mit nun 6:4 Punkten verbesserte sich Rain auf Platz vier in der Tabelle.

Bereits in der Startpaarung wurden die Weichen auf Sieg gestellt. Während Marille Meisinger starke 503 Holz und vier Gewinnsätze gelangen, mussten die Gäste bereits nach zehn Wurf ihre Startspielerin Petra Ullbrich verletzungsbedingt auswechseln. Der Einwechselspielerin gelang dann ebenfalls nicht viel und so holte Marille Meisinger nicht nur den Mannschaftspunkt sondern auch noch einen großen Vorsprung bei der Holzzahl heraus. Sehr gut spielte auch Sabine Mitschke-Schweiger in der anderen Partie. Sie ließ ihrer Gegnerin ebenfalls keine Chance, gewann mit 3:1 Sätzen und war auch mit ihren erzielten 479 Holz überlegen. Rain lag zur Halbzeit fast uneinholbar in Führung.

Die Schlusspaarung konnte ohne große Sorgen den Sieg sicherstellen und zeigte dabei großen Kegelsport. Anita Bildhoff hatte hier als einzige Rainerin gegen die ehemalige Bundesligaspielerin Christine Rösch keine Siegeschance. Mit 1:3 Sätzen und 470:518 Holz war ihre Niederlage eindeutig.

Während Heidi Mittrings Gegnerin verletzungsbedingt nach 99 Wurf ihr Spiel beenden musste, zeigte Mittring Kegelsport vom Feinsten. Vier sehr gute Durchgänge, 179 Holz in Räumen, 379 Holz in die Vollen und nur drei Fehlwürfe führten am Ende zum Glanzpunkt des Tages mit 558 Holz. Für die begeisterten Kegelfans waren diese 120 Schübe ein Genuss. Bei 5:1 Mannschaftspunkten und dem sehr guten Gesamtergebnis von 2010 Holz blieben damit beide Punkte in Rain.

Am kommenden Sonntag steht bereits das nächste Derby auf dem Terminplan. Auf den Bahnen in Neuburg sind die Damen des dortigen FKC der Gegner. Beginn ist bereits um 10.45 Uhr. Die gastgebende Mannschaft ist mit 2:8 Punkten schlecht in die Saison gestartet und wird nun alles daran setzen, um gegen Rain ihr Punktekonto aufzubessern. Eine gute, nervenstarke Präsenz der Rainer Damen ist hier gefordert. (wme)

