Rain streckt sich in München vergebens Lokalsport

Nach der Führung verlieren die Tillystädter noch mit 1:2. Warum Trainer Schreitmüller für seine Elf dennoch voll des Lobes ist.

Rain Mit viel Kampfgeist und dem unbedingten Willen, in München zu punkten war der TSV Rain zum Spiel zu den „kleinen Löwen“ gereist. Am Ende feierten jedoch die Gastgeber vom TSV 1860 München II. „Wir können uns heute nicht viele Vorwürfe machen“, betonte Rains Trainer Karl Schreitmüller und fügte hinzu: „Die Jungs haben alles gegeben, Respekt vor der Truppe!“ Beim 2:1-Sieg der Münchner stand deren Top-Elf auf dem Platz, die es den Gästen nicht leicht machte. Im Gegensatz zu den Hausherren, die am Wochenende spielfrei waren, steckten den Rainern bereits drei englische Wochen hintereinander in den Knochen.

Trotzdem startete der TSV Rain besser in die Partie und drängte die Münchner in die eigene Hälfte, Torchancen konnten sich die Gäste dennoch nicht erspielen. Die erste richtig gute Möglichkeit hatten dennoch die Hausherren in der 10. Minute durch Tobias Steer, sein Schuss brachte jedoch nichts ein. Das Heim-Team wurde nun aktiver und hatte mehr Spielanteile als die Rainer. Nach 19 Minuten zeigten die Gäste einen schönen Spielzug, der jedoch nicht zum Torerfolg genutzt werden konnte. Das Geschehen spielte sich nun vor allem zwischen den Strafräumen ab. Marco Friedl bediente mit einer schönen Flanke Michael Knötzinger, dessen Schuss war aber zu schwach, um Torhüter Alexander Strobl vor echte Probleme zu stellen. Bis zur Pause bemühten sich beide Teams, doch Torchancen blieben Mangelware. Kurz vor der Halbzeit hatte Rain eine Möglichkeit nach einem Abwehrfehler von Lucas Genkinger, doch Marco Friedl konnte diese nicht nutzen.

Es schien sich abzuzeichnen, dass das Team mit dem ersten Treffer wohl als Gewinner vom Platz gehen würde. Und den verzeichnete in der 51. Minute der TSV Rain. Marco Friedl spielte den Ball im 16er quer und Rains Top-Torschütze Julian Brandt schob zur Führung ein. Die Gäste hatten das Spiel danach im Griff, doch in der Schlussphase kippte die Partie noch. Die beiden Treffer der Münchner resultierten aus Fehlern der Rainer nach einem Einwurf und nach einem Eckball. Erst nutzte Felix Bachschmid die Unaufmerksamkeit der Gästeabwehr aus und traf aus wenigen Metern (80.). Kurz vor Schluss köpfte Lukas Aigner dann nach einer Ecke zum 2:1 ein und entschied damit das Spiel.

„Wir haben in der zweiten Hälfte abgebaut und Fehler gemacht, die nicht sein sollten“, resümierte Schreitmüller. Die Niederlage wolle man aber schnell abhaken und sich auf das nächste Spiel am Samstag gegen Kottern (15 Uhr) konzentrieren. Wieder hat der TSV Rain für die Vorbereitung auf die nächste Partie nur zwei Tage Zeit. Richtig aufladen können die Akkus da kaum, zumal die Rainer dieses Pensum seit Wochen bewältigen – und doch häufig gewannen. „Die vergangenen erfolgreichen Wochen haben Kräfte bei den Spielern freigesetzt“, erklärt Schreitmüller. Am Donnerstag gehe es ins Regenerationstraining, doch zuvor müsse er „die Burschen noch aufrichten“, sagte er und verwies nochmals auf den guten Kampfgeist seiner Elf. Gegen Kottern kann sie den wieder unter Beweis stellen. (sut mit rui)

TSV 1860 München II Strobl – Spitzer, Genkinger, Aigner, Gebhart – Dressel – Helmbrecht (ab 60. Cyriacus), Türk, Klassen, Steer (ab 29. Awata) – Bachschmid (ab 89. Rother)

TSV Rain Hartmann – Rothgang, Bauer, Triebel, Götz – S. Müller, Knötzinger (ab 59. J. Müller) – Brandt (ab 85. Krabler) – Cosic, Friedl (ab 73. Talla) – Käser

Tore 0:1 Julian Brandt (51.), 1:1 Felix Bachschmid (80.), 2:1 Lukas Aigner (89.) Gelbe Karten Dennis Dressel, Lucas Cyriacus, Ugur Türk – Johannes Müller, Fatlum Talla Zuschauer 120

