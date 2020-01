vor 3 Min.

Rain überrascht den Tabellenführer

TSV-Frauenteam besiegt Betzigau II in der Bezirksoberliga überraschend klar mit 5:1

In einer spannenden, von einem teilweisen Bahnausfall geprägten Bezirksoberliga-Partie setzte sich das Frauen-Team der Kegelabteilung des TSV Rain überraschend mit 5:1 gegen den Tabellenführer TSV Betzigau II durch (1991:1961 Holz). Eine geglückte Revanche für die Niederlage der Rainer im Hinspiel. Es war erst die zweite Niederlage der Gäste in dieser Saison. Während die Rainerinnen insgesamt eine gute Leistung brachten, konnten die Gästespielerinnen nur teilweise ihr tatsächliches Können abrufen. Beste Rainerin war Marille Meisinger mit 510 Holz.

In der Startpaarung begann Meisinger großartig. Sie gewann den ersten Satz souverän mit 141 Holz, baute aber in den Sätzen zwei und drei etwas ab. Ihre Gegnerin war in diesen Sätzen etwas nervenstärker und gewann diese jeweils knapp. Im vierten Satz gab es dann die genannten Schwierigkeiten auf der Bahn der Gäste, die immer wieder zu Unterbrechungen führten. Dabei ließ sich die eigentlich erfahrene Spielerin aus Betzigau total aus ihrer Konzentration bringen und konnte ihre gewohnte Leistung nicht mehr abrufen. Die TSV-Spielerin blieb dagegen ruhig und gewann diesen Satz mit 125:94 Holz. Durch den Satzausgleich holte Meisinger mit 510:468 Holz den Mannschaftspunkt nach Rain. In der anderen Partie hatte Resi Zinnecker mit 491:535 Holz keine Chance. Bei Punktgleichheit lag Rain aber knapp mit zwei Holz im Rückstand.

Vor dem Wechsel zur Schlusspaarung gelang es, die Bahn zu reparieren. Es war kein Ausfall mehr zu erkennen. Diese besondere Situation und die zeitliche Unterbrechung konnten die Gästespielerinnen nicht mehr komplett überspielen und verloren ihre Konzentration und ihr Spielkonzept. Anders die beiden Rainerinnen. Heidi Mittring hatte einen großartigen Start und gewann die Sätze eins und zwei. Danach verlor sie etwas ihren Faden und gab die Sätze drei und vier ab. Bei Satzgleichheit ging der Mannschaftspunkt aber mit 502:471 Holz klar an die Rainerin.

In der anderen Paarung von Anita Bildhoff ging es ebenfalls hin und her. Dabei schien es gut für Rain zu laufen, ging doch der erste Satz an die Gastgeberinnen. In den Sätzen zwei und drei drehte die Mannschaftsführerin der Gäste den Spieß um und gewann die Sätze relativ klar. Im entscheidenden vierten Satz zeigte die Rainerin ihr eigentliches Können und deklassierte ihre Kontrahentin mit 145:109 Holz. Mit dieser Leistung kam sie am Ende auf 488:487 Holz.

Mit drei gewonnen Partien und dem klaren Vorsprung in der Gesamtholzzahl (1991:1961 Holz) endete diese interessante Begegnung mit 5:1 Mannschaftspunkten für den TSV Rain. Überraschende weitere Punkte für die Rainer Damen, die so am kommenden Sonntag mit gestärkter Brust zum nächsten Spiel gegen die TSG nach Augsburg reisen können. (wme)

