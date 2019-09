vor 20 Min.

Rainerinnen verlieren zum Saisonauftakt

Nur Anita Bildhoff beschert dem TSV einen Mannschaftspunkt gegen Meitingen

Die Meitinger Kegeldamen haben sich mit einem klaren Sieg im Nachbarschaftsduell mit dem TSV Rain für die Niederlage in der vorigen Saison revanchiert. Die Gäste hatten keine Siegeschance. Lediglich Anita Bildhoff konnte in einer spannenden Partie den einzigen Mannschaftspunkt sichern. Am Ende hieß es also 5:1 (2034:1937 Holz) für den SKV Meitingen gegen den TSV.

In der Startpaarung hatte die Rainerin Resi Zinnecker mit Sonja Hummel eine starke Gegnerin und musste sich bei 2:2 Satzpunkten und 472:516 Holz geschlagen geben. Dabei holte die Gastgeberin den Vorsprung erst in den letzten beiden Sätzen heraus. Zinnecker glänzte in den Spielen eins und zwei, verlor aber die sich steigernde Hummel. Besser machte es Bildhoff, die in einer spannenden Partie gegen Birgitt Tschauner mit 2:2 Sätzen bei der Holzzahl mit 482:479 die Glücklichere war. Entscheidend war die sehr gute Leistung im Räumen. Bei 1:1 Mannschaftspunkten zur Hälfte der Partie lag Rain bei der Holzzahl bereits mit 41 Holz zurück.

Die Entscheidung musste nun in den Schlusspartien fallen: Hier zeigte Meitingen vor allem in den Vollen eine ausgezeichnete Leistung und konterte die TSV-Damen besonders mit ihren relativ vielen „Neunern“ immer wieder aus. Marille Meisinger konnte sich gegen Monika Dörrich nicht durchsetzen und verlor ihr Spiel bei 1,5:2,5 Sätzen mit 487:514 Holz. Dabei war nach drei Sätzen bereits die Entscheidung gefallen. Auch die in den ersten drei Durchgängen gut spielende Heidi Mittring konnte das Blatt nicht mehr zugunsten des TSV verändern. Sabine Reiser aufseiten der Gastgeberinnen konnte sich auf ihren Heimbahnen mit 3:1 Sätzen und 525:496 Holz am Ende klar durchsetzen. Entscheidend waren die besseren Anschübe und dadurch das bessere Räumergebnis.

Trotz der optisch klaren Niederlage war das Spiel stets spannend und für die Zuschauer ein tolles Derby. Die gezeigten, teilweise guten Leistungen der Rainerinnen lassen auf weitere gute Spiele hoffen. Am kommenden Sonntag findet auf den Rainer Bahnen (Beginn: 13 Uhr) das erste Heimspiel der Saison gegen die zweite Mannschaft des BC Schretzheim statt. (wme)

