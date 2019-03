vor 23 Min.

Rains Frauen sichern sich vorzeitig Rang zwei

TSV siegt in einem Krimi gegen Meitingen. Entscheidung in den letzten Schüben

Das vorentscheidende Spiel um Platz zwei in der Kegel-Bezirksoberliga der Frauen zwischen dem TSV Rain (2.) und dem SKV Meitingen (3.) hat sich zu einem echten Krimi entwickelt. Beste Rainerin war Marille Meisinger mit ausgezeichneten 536 Holz. Überzeugend war vor allem die tolle Mannschaftsleistung von 2050 Holz.

(2050:2041 Holz). Überragend war die Startpaarung: Resi Zinnecker hatte es mit der Tagesbesten Sonja Hummel vom SKC zu tun. Während die Rainerin in den ersten Sätzen gut mithalten konnte, war die großartig spielende Gästespielerin am Ende nicht zu halten. Mit 543 Holz spielte sie ein grandioses Ergebnis und ging trotz sehr guter 526 Holz von Zinnecker bei 2:2 Sätzen als Siegerin von der Bahn. Die Meitingerin überzeugte vor allem im Räumen mit 387 Holz. In der anderen Paarung ließ Marille Meisinger Birgit Tschauner nicht den Hauch einer Chance. 3:1 Sätze und 526:477 Holz holte sie den ersten Mannschaftspunkt für Rain. Mit vier ausgeglichenen Sätzen beweis die Rainerin ihre derzeitige gute Form. Bei ausgeglichenen Mannschaftspunkten lag Rain zur Halbzeit bei der Holzzahl mit 42 Holz in Führung.

Die Schlusspaarung machte es spannend. Anita Bildhoff hatte gegen Sabine Reiser am Ende nichts mehr entgegenzusetzen. Nach einem unglücklichen dritten Satz lag die Rainerin bereits klar zurück. Die Gästespielerin gewann am Ende mit 3:1 Sätzen und 508:467 Holz. Der Vorsprung der Rainer wurde von Satz zu Satz kleiner, und vor allem mit ihren 144 Holz im letzten Satz machte Reiser das Spiel noch spannend.

Heidi Mittring musste in der anderen Paarung mächtig kämpfen, um gegen Monika Dörrich bei 2:2 Sätzen nur aufgrund der besseren Holzzahl von 521:513 als Siegerin von der Bahn zu gehen. Da die beiden Meitingerinnen vor allem in ihren vierten Sätzen mit sehr guten Durchgängen glänzten, wurde der Holzvorsprung der TSV-Damen immer kleiner, teilweise lagen die Meitingerinen sogar knapp vorne.

In den letzten Schüben sicherten Mittring und Bildhoff aber den knappen Sieg mit insgesamt nur neun Holz Vorsprung. Das bessere Räumergebnis der Rainer Damen von 625:605 Holz war wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg. Mit diesem Sieg ist der zweite Tabellenplatz gefestigt. Die Saison wird am kommenden Sonntag mit dem Auswärtsspiel gegen Absteiger Jedesheim beendet.

Die Kegelsaison ist allerdings noch nicht vorbei. Einige Spieler aus Rain haben sich für die nun anstehenden Einzelmeisterschaften des Bezirks Schwaben qualifiziert. (wme)

