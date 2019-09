vor 4 Min.

Rains „Zweite“ will auch in Adelzhausen jubeln

Dreimal Grund zum Jubeln hatte der TSV Rain II am vergangenen Wochenende, als der FC Mertingen mit 3:1 bezwungen werden konnte. Am Sonntag steht nun das Duell beim BC Adelzhausen an, der aktuell auf einem Abstiegsplatz steht.

TSV hat Rückenwind nach dem Derbysieg gegen den FC Mertingen. Dieser steht am Wochenende vor einer hohen Hürde

Der FC Mertingen steht in der Bezirksliga Nord aktuell knapp über dem Abstiegsrelegationsplatz und will nicht nach unten abrutschen. Zu Hause gegen den Tabellendritten Affing wartet allerdings ein schwieriger Gegner. Die zweite Mannschaft des TSV Rain trifft dagegen auf ein Team aus dem Tabellenkeller, es geht zum BC Adelzhausen (14.).

Nach zuletzt zwei Niederlagen und sieben Gegentoren steht der FC Mertingen nur aufgrund des besseren Torverhältnisses nicht auf dem Relegationsplatz. „Wir haben zuletzt auch einige individuelle Fehler gemacht, die zu Gegentoren geführt haben. Das wird dann in der Bezirksliga eben bestraft“, sagt Spielertrainer Bernhard Schuster. Am Wochenende nimmt er mit seinem Team den nächsten Anlauf für drei Punkte gegen den Tabellendritten Affing. Der FCA ist dabei klarer Favorit, doch Mertingen hat in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass der Aufsteiger gegen jeden Gegner mithalten kann, wenn die eigene Leistung stimmt. „Die Tabelle ist aktuell recht eng, für uns gibt es deshalb kein anderes Ziel, als in jedem Spiel alles für den Klassenerhalt zu tun“, so Schuster. Für drei Punkte gegen den FC Affing wird es allerdings nicht leicht. Der Gegner siegte vergangene Woche erwartungsgemäß mit 2:0 gegen Schlusslicht Holzkirchen. Trainer Tobias Jorsch bescheinigte seinem Team danach, „ein richtig gutes Spiel“ gemacht zu haben. Zudem hat Affing mit Maximilian Schacherl einen echten Torjäger in seinen Reihen: In den ersten neun Spielen traf er bereits achtmal ins Schwarze. (wip)

Der TSV Rain geht mit Rückenwind in die kommende Auswärtspartie am Sonntag (15 Uhr) beim BC Adelzhausen. Nach dem jüngsten Derbysieg gegen den FC Mertingen stehen die Tillystädter auf Rang elf in der Tabelle. Mit Adelzhausen wartet nun ein Gegner, der nicht vor Selbstvertrauen strotzen dürfte. Die vergangenen vier Partien konnte Adelzhausen nicht gewinnen, steht nun auf Abstiegsplatz 14 und hat nur magere sieben Zähler aus neun Spielen ergattern können. Rains Trainer Markus Kapfer sagt: „Natürlich haben die Ergebnisse bei ihnen die letzten Male nicht gestimmt, sie hatten aber auch mit Dominik Müller ihren besten Mann nicht dabei. Ob er am Sonntag dabei sein wird oder nicht, wird eine Überraschung für uns werden.“ Auch beim TSV sei man derzeit nicht bestens aufgestellt, einige Verletzungen und Urlauber machen den Tillystädtern weiter zu schaffen, so der Trainer. Wieder zurück ist Fabian Miehlich, was dem Team laut Kapfer „definitiv guttun wird“. Die Zielsetzung des TSV ist auf jeden Fall klar formuliert: „Wir werden im Vergleich zur Vorwoche noch einmal eine Leistungssteigerung brauchen, um die drei Punkte mitnehmen zu können. Aber wir wollen aus der unteren Tabellenregion raus und fahren auch mit Ambitionen nach Adelzhausen“, kündigt Markus Kapfer an. (fka)

