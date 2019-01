Rang drei für Wörnitzsteins U17

vor 25 Min.

Die B-Junioren der (SG) SV Wörnitzstein-Berg qualifizieren sich für die Donau-Meisterschaften. TSV Nördlingen in eigener Halle überlegener Kreismeister.

Von Klaus Jais

Die Fußball-B-Junioren (U17) des TSV Nördlingen holten sich in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen den Titel des Futsal-Kreismeisters. Vorjahressieger JFG Region Harburg konnte sich nicht für das Endturnier qualifizieren. Im Finale siegten die Schützlinge der Trainer Fabian Schmidt/Frank Wüstner mit 5:0 gegen die (SG) TSV Hainsfarth. Dritter des Turniers wurde die (SG) SV Wörnitzstein-Berg, die sich damit auch für die Donau-Meisterschaften (am 20. Januar in Burgau) qualifizieren konnte.

Holpriger Start für den Turniersieger

Der spätere Turniersieger erwischte einen holprigen Einstieg, denn gegen die (SG) TSV Wemding reichte es nur zu einem 0:0. Danach wurde jedoch gegen die (SG) FSV Buchdorf-Kaisheim 2:0 und gegen die (SG) SC Nähermemmingen-Baldingen 5:1 gewonnen. Der zweite Platz wurde erst im letzten Gruppenspiel zwischen der (SG) TSV Wemding und der (SG) FSV Buchdorf-Kaisheim entschieden. Den Wallfahrtsstädtern hätte ein Remis zur Halbfinalteilnahme genügt, doch 13 Sekunden vor Schluss gelang Buchdorf der 3:2-Siegtreffer und damit der Punktgleichstand und der Sieg im direkten Vergleich. In der anderen Gruppe gewann die (SG) TSV Hainsfarth alle drei Spiele gegen die (SG) FSV Reimlingen (3:0), gegen die JFG Nordries Marktoffingen (2:0) und gegen die (SG) SV Wörnitzstein-Berg (1:0) ohne Gegentor. Die Wörnitzsteiner verloren nur gegen Hainsfarth und wurden Gruppenzweiter.

(SG) Buchdorf-Kaisheim unterliegt im Halbfinale

Im ersten Halbfinale zwischen dem TSV Nördlingen und der (SG) SV Wörnitzstein-Berg gingen die Rieser schon nach zwei Minuten in Führung, als das energische Nachsetzen von Mario Szabo belohnt wurde. Erst 45 Sekunden vor Schluss sorgte Simon Rothgang für die Entscheidung. Acht Sekunden vor Spielende die ziemlich einzige Torchance der Spielgemeinschaft, als Benedikt Hoser den Pfosten traf. Im zweiten Halbfinale standen sich die (SG) TSV Hainsfarth und die (SG) Buchdorf-Kaisheim gegenüber. Buchdorfs Marcel Ottmann zielte aus vollem Lauf knapp drüber und auf der anderen Seite visierte Luis Ziegler den Pfosten an. Erst zwei Minuten vor Spielende fiel das 1:0 für die Nordrieser durch David Beck nach Zuspiel von Ziegler. Torwart Hannes Kißlinger parierte gegen Ottmann stark und zehn Sekunden vor der Schlusssirene gelang Ziegler nach einem Zuspiel von Beck das 2:0.

Im Spiel um den dritten Platz zwischen der (SG) SV Wörnitzstein-Berg und der (SG) FSV Buchdorf-Kaisheim ging es um die Teilnahme an der Donau-Meisterschaft. Felix Handke brachte Wörnitzstein mit einem Flachschuss in Führung. Handke scheiterte eine Minute später an Torwart Dominic Vogel und sorgte zwei Minuten vor Spielende mit seinem Schuss an den Innenpfosten für das 2:0. Das Anschlusstor von Daniel Straub 42 Sekunden vor Spielschluss kam zu spät.

Im reinen Rieser Endspiel zwischen dem TSV Nördlingen und der (SG) TSV Hainsfarth bereitete TSV-Kapitän Maximilian Beck das Führungstor vor, das Mario Szabo technisch hochwertig erzielte. Das 2:0 fiel durch eine Einzelaktion von Nico Gnugesser. Die beiden Tore zum 4:0 schoss Beck. Die einzige Gelegenheit der Nordrieser ergab sich durch einen Zehnmeter-Strafstoß, doch Luis Ziegler scheiterte an Torwart Samuel Hertle. Sekunden vor Schluss gelang Leister der Treffer zum 5:0-Endstand.

Feldspieler wird zum besten Torhüter

Die Siegerehrung nahmen der Schirmherr, Nördlingens OB Hermann Faul und Jugendspielleiter Hans Breuer vor. Mit Hannes Kißlinger stand bei der (SG) TSV Hainsfarth ein eigentlicher Feldspieler zwischen den Pfosten. Umso bemerkenswerter, dass er die Wahl zum besten Torhüter gewann. Mit fünf Toren Schützenkönig und zugleich auch zum besten Feldspieler gewählt wurde Maximilian Beck vom TSV Nördlingen. Als Schiedsrichter fungierten Markus Bauer, Ralf Sedlatschek und Norbert Süss.

