Regionalliga Bayern

12.11.2021

Der TSV Rain hat in Aschaffenburg einen gebrauchten Tag

Plus Was für den TSV Rain in Aschaffenburg schief gehen konnte, ging schief: Ein umstrittener Elfmeter, ein Platzverweis und ein 0:3 sind die Bilanz der weiten Auswärtsfahrt.

Von Michael Ruisinger

Der TSV Rain liebt offensichtlich Serien: An das Zwischenhoch im Oktober mit drei Siegen in Folge hat sich eine so nicht erwartete Negativserie angeschlossen, die mittlerweile ebenfalls drei Spiele andauert. So war die Rainer Leistung beim SV Viktoria Aschaffenburg am Samstag überschaubar. Das Team von Trainer Christian Krzyzanowski und Co-Spielertrainer Johannes Müller fand nahezu über die gesamte Spieldauer nur sehr schwer Zugriff aufs Spiel, am Ende stand eine deutliche 0:3-Niederlage.

