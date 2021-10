Regionalliga Bayern

vor 34 Min.

Laurin Bischofberger hat es von der Tribüne aufs Feld geschafft

Laurin Bischofberger (vorne) hat sich in dieser Saison einen Platz in der Anfangsformation des TSV Rain erkämpft. Das Eigengewächs der Blumenstädter spielt dabei am liebsten als Sechser.

Plus Lange Zeit hat Laurin Bischofberger die Heimspiele des TSV Rain als Zuschauer verfolgt. Wie sich das 20-jährige Eigengewächs aus Münster einen Platz im Team erkämpft hat.

Von Fabian Kapfer

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Laurin Bischofberger als Zuschauer ins Georg-Weber-Stadion gegangen ist. Der 20-Jährige kommt aus Münster, hat alle Jugendmannschaften des TSV Rain durchlaufen und agierte bis vor der Saison in der Zweitvertretung des Vereins. Seit dieser Spielzeit kommt er allerdings nicht mehr dazu, ein Heimspiel in der Regionalliga von der Tribüne aus zu verfolgen. Bischofberger ist nun Teil der ersten Mannschaft und steht mittlerweile regelmäßig unten: auf statt neben dem Rasen. 15 mal spielte er schon für die Rainer heuer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen