Regionalliga Bayern

14.10.2021

Rain-Gegner Unterhaching: "Typen wie Sandro Wagner sind wünschenswert"

Plus Am Samstag gastiert die SpVgg Unterhaching in Rain. Co-Trainer Robert Lechleiter erzählt, wie der ehemaliga Bundesligist mit Star-Trainer Sandro Wagner funktioniert.

Von Christof Paulus

Gerade einmal – oder vielleicht doch immerhin – zwei Jahre spielte die SpVgg Unterhaching in der Bundesliga. Und doch war die Zeit lange genug, um in den zwei spektakulärsten letzten Spieltagen der Ligageschichte eine Rolle zu spielen. Einmal als wacker kämpfender Statist – und einmal in der Hauptrolle. Heute, wo der Verein in der Regionalliga Bayern beim TSV Rain antritt, ist das schon 20 Jahre her. Haching, wie der Klub aus der Münchner Vorstadt genannt wird, funkelt in der Gegenwart mehr auf der Trainerbank als in der Vergangenheit. Doch die Erinnerungen haben viele Fußballfans noch präsent.

