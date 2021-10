Rain setzt Bayreuth zu - und verliert trotzdem

Plus Bei der Spitzenmannschaft Bayreuth macht der TSV Rain vieles richtig, muss sich aber eiskalten Gastgebern geschlagen geben. Hinter dem nächsten Spiel steht noch ein Fragezeichen.

Der TSV Rain hat sein Auswärtsspiel bei der SpVgg Bayreuth mit 0:1 verloren. Nach der Partie sprach TSV-Trainer Christian Krzyzanowski von der bislang "besten Saisonleistung" seiner Elf. Erst in der 81. Minute erzielte Ex-1860-Profi Markus Ziereis das Siegtor für die Gastgeber, zuvor hatten für den TSV Rain unter anderem Arif Ekin und Jonas Greppmeir gute Chancen, ohne zu treffen.