Regionalliga Bayern

29.10.2021

SpVgg Bayreuth: Ein harter Brocken für den TSV Rain

Plus Die Rückrunde beginnt für den TSV Rain beim Tabellenzweiten Bayreuth. Rain kann auf zuletzt gute Leistungen blicken, allerdings gibt es neue Verletzte.

Von Fabian Kapfer

Der TSV Rain geht grundsätzlich selten als Favorit in ein Spiel in der Regionalliga Bayern. Den Verantwortlichen sowie den Spielern des Vereins ist bewusst, dass es zunächst darum geht, wieder einmal mit vergleichsweise geringen finanziellen Mitteln die Klasse in der Regionalliga Bayern zu halten. Doch in der vergangenen Woche reisten die Blumenstädter mit dem Selbstvertrauen aus drei Siegen in Folge als favorisiertes Team zum abgeschlagenen Schlusslicht TSV Rosenheim. Dort kassierte Rain mit einer 0:1-Pleite jedoch einen Dämpfer. Nun beginnt die Rückserie mit einem schweren Auftaktprogramm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen