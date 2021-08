TSV Rain holt ersten Punkt in Illertissen

Plus Nach vier Niederlagen zum Auftakt holt der TSV Rain unter Interimstrainer Johannes Müller einen Punkt beim FV Illertissen. Grund zum Ärger gibt es dennoch: Der Ausgleich fällt spät.

Die rote Laterne behält der TSV Rain - das erste kleine Erfolgserlebnis der Saison können die Tillystädter beim 1:1 in Illertissen dennoch verbuchen. Beim ordentlich gestarteten FVI wäre jedoch noch mehr drin gewesen. Der TSV hatte im Vorfeld nach ausbleibendem Erfolg den Trainer gewechselt, die Mannschaft wollte ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt. Genau das gelang über weite Strecken – aber die Gastgeber leisteten dabei freundliche Aufbauarbeit.