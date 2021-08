Trotz einer Stunde Überzahl: TSV Rain muss sich mit Punkt begnügen

Plus Der TSV Rain hat im Heimspiel gegen Greuther Fürth II einen Punkt geholt. Trotz einer frühen gelb-roten Karte für die Gäste gelang der Siegtreffer in der Schlussphase nicht.

Das Debüt von Rains neuem Trainer Christian Krzyzanowski endet mit einem 2:2-Unentschieden gegen den Tabellenvorletzten Greuther Fürth II. Die Gäste mussten eine Stunde lang in Unterzahl spielen, gingen dennoch zwei Mal in Führung und retteten schließlich einen Punkt über die Zeit. Der TSV Rain bleibt damit nach sechs Spielen mit zwei Punkten Tabellenletzter. Vor einer Woche hatte sich die sportliche Leitung nach vier Niederlagen zum Start von Ex-Trainer Dominik Haußner getrennt und unter der Woche Christian Krzyzanowski verpflichtet.