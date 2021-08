Regionalliga Bayern

13:07 Uhr

Wandervogel Kevin Schmidt ist in Rain angekommen

Seit diesem Sommer hütet Kevin Schmidt das Tor des TSV Rain. Kein anderer Keeper musste in der Regionalliga heuer bisher so viele Gegentore hinnehmen – dennoch spielt der 29-Jährige bisher eine fehlerfreie und gute Saison.

Plus Kevin Schmidt hat schon fast in ganz Bayern gespielt, private Fügungen haben ihn nun zum TSV Rain gebracht. Gegen Aubstadt will er am Wochenende seine erste weiße Weste in der Regionalliga Bayern.

Von Christof Paulus

Kevin Schmidt ist ein Wandervogel, aber kein Söldner. Und dass die Karriere des 29-jährigen Torwarts der Walz eines Zimmermanns gleicht, liegt nicht daran, dass der Franke keine Vereinstreue kennt: Seine ungewöhnliche Laufbahn ergab sich, eben so, wie sie sich bei einem ergibt, der hochklassig Fußball spielt, aber mit Studium, Arbeit und Privatleben noch andere Prioritäten setzt. Jetzt hat sein Weg vorläufig ein Ende in Rain gefunden.

