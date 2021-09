Rain gastiert heute bei der Zweiten Mannschaft des FC Bayern. Dabei hat der TSV wenig zu verlieren. Das sieht auch der Trainer so, der personell wieder mehr Alternativen hat

Ein Besuch beim FC Bayern, das ist zumindest in der Bundesliga für viele eine unliebsame Pflicht. Niko Kovac meinte noch in seiner Zeit als Trainer von Eintracht Frankfurt: „Einmal im Jahr muss man nach München oder zum Zahnarzt. Manchmal tut es nicht weh, aber oftmals schon.“ Der TSV Rain gastiert am heutigen Samstag (Anpfiff 14 Uhr) bei der Zweiten Mannschaft des Rekordmeisters. Die ist ebenfalls Spitzenreiter, nur eben in der Regionalliga. Rain belegt den vorletzten Platz. Mit einem Zahnarztbesuch will man das Spiel aus Sicht des TSV aber nicht vergleichen. Denn: Spieler und Trainer der Blumenstädter freuen sich auf diese besondere Partie.

Rains Trainer Christian Krzyzanowski sagt: „Die Vorfreude bei uns ist riesig und überwiegt ganz klar. Wir haben tolle Rahmenbedingungen im Grünwalder Stadion und man spielt auch nicht alle Tage gegen den FC Bayern II.“ Seine Mannschaft habe nun „das leichteste Spiel der Saison“ vor sich. Das habe aber freilich nichts mit der Schwäche der Bayern zu tun, sondern mit der Erwartungshaltung gegenüber seinen Männern, erklärt Krzyzanowski: „Keiner erwartet bei der Partie etwas von uns. Aber: Wir fahren nicht nach München, um dort die Punkte einfach abzuliefern. Es gilt für uns, alles reinzuwerfen, und dann sehen wir ja, was am Ende herauskommt.“ Christian Krzyzanowski blickt auf eine gute Trainingswoche zurück, in der ein paar Automatismen geübt werden konnten: „Wir haben zum ersten Mal seit meinem Amtsantritt Anfang August drei Mal in der Woche trainiert, weil kein Spiel unter der Woche war. Da konnten wir auch mal einige Schwerpunkte im Defensivbereich legen.“

Die Gegensätze vor dem Duell in München sind groß. Bayern II ist aus der Dritten Liga abgestiegen, arbeitet unter Profi-Bedingungen und hat einige hochkarätige Talente in den eigenen Reihen. Trainiert wird die Mannschaft vom ehemaligen Profi Martin Demichelis, der bereits als Spieler zahlreiche Titel mit den Münchnern einheimste. Zudem stand er für Argentinien beim WM-Finale 2014 gegen Deutschland über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Der 40-Jährige soll dafür sorgen, dass sich die Zweitvertretung der Bayern nach dieser Saison wieder nach oben verabschiedet.

Einen Abschied aus der Liga möchte der TSV Rain derweil vermeiden. Das Team steckt seit Saisonbeginn im Abstiegskampf, was teilweise auch zahlreichen Verletzungen und einem schweren Auftaktprogramm geschuldet war. Zuletzt blieben die Tillystädter in der Liga weiter glücklos. Auf dem heimischen Rasen gab es gegen Eltersdorf und Memmingen zwei ärgerliche Niederlagen gegen Konkurrenz aus dem unteren Tabellenbereich.

Vielleicht kommt es dem TSV da trotz der großen Herausforderung gegen den FC Bayern entgegen, dass die Partie nicht im eigenen Georg-Weber-Stadion stattfindet. Denn dort konnte die Krzyzanowski-Elf in dieser Saison noch kein Spiel für sich entscheiden. Auf fremden Plätzen holten die Blumenstädter hingegen schon zwei Siege und ein Unentschieden. Sieben der insgesamt acht Zähler auf dem Konto des TSV wurden somit auswärts eingetütet.

Für Optimismus sorgt auch, dass sich die Personallage beim Kellerkind weiter entspannt. Derzeit kehren einige Spieler in die Mannschaft von Krzyzanowski zurück. Stefan Müller und Dominik Bobinger sind nach Gelbsperre wieder einsatzbereit. Defensivspieler Nicola Della Schiava ist gegen seinen alten Verein – er spielte in der A-Jugend-Bundesliga bei den Münchnern – zum ersten Mal in der Saison im Kader. Der Neuzugang hatte sich in der Vorbereitung am Zeh verletzt und konnte noch kein einziges Mal für den TSV in der Regionalliga auflaufen. Maximilian Käser trainiere ebenfalls wieder voll mit und könnte in den nächsten Wochen wieder eine Alternative sein, informiert Krzyzanowski. Fehlen werde am Samstag Co-Spielertrainer Johannes Müller, dessen alte Verletzung erneut aufgebrochen sei. „Wir wollen nichts riskieren und schonen ihn als Vorsichtsmaßnahme. Auch Semir Gracic fehlt aufgrund gesundheitlicher Probleme“, sagt Krzyzanowski.

Auf dem Transfermarkt ist Rain in dieser Woche noch einmal tätig geworden. In der Vorwoche hatte man bereits mit Angreifer Dominik Widemann einen zuletzt vereinslosen Spieler mit Profi-Erfahrung für sich gewinnen können. Nun ist mit Fadhel Morou ein Mann für die Defensive verpflichtet worden. Zuletzt kickte er für den SV Straelen in der Regionalliga West. Allerdings bringt der 24-Jährige auch Erfahrung in der Regionalliga Bayern mit, wo er bereits bei Burghausen, Memmingen, Pipinsried und Unterföhring auf insgesamt 61 Partien kam. Krzyzanowski lobt den neuen Mann: „Er ist allein aufgrund seiner Erfahrung in der Regionalliga eine Verstärkung für uns. In den ersten Trainingseinheiten hat er einen sehr guten Eindruck gemacht. Er ist dynamisch und sehr zweikampfstark.“

Kader TSV Rain Maiershofer, Schmidt – Mehl, Bobinger, Schröder, Triebel, Cosic, S. Müller, Greppmeir, Krabler, Härtel, Bischofberger, Kurtishaj, Ekin, Morou, Gerlspeck, Widemann, Della Schiava.