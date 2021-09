Regionalliga

vor 3 Min.

Der FC Bayern vor dem Duell mit Rain

Plus Am Samstag trifft der TSV Rain auf den FC Bayern II. Die Bayern Amateure haben ganz andere Probleme als die Weltstars aus der Bundesliga – aber auch ihren ganz eigenen Reiz.

Von Christof Paulus

Es gibt mindestens zwei Parallelen mit dem FC Nürnberg, auf die der FC Bayern sicher gerne verzichtet hätte. Die erste davon: Wie die Franken in der Bundesliga 1969, musste die Bayern-Reserve vergangene Saison als amtierender Meister der Dritten Liga absteigen. Mit der zweiten Parallele dürften die Bayern an sich freilich kein Problem haben – doch ist sie direkte Folge des Abstiegs: Mit ihrer Zweitvertretung müssen sie am Samstag gegen den TSV Rain antreten. Gegen die Zweite des FCN spielten die Tillystädter bereits, holten in Nürnberg den ersten Saisonerfolg. Sollte das am Samstag erneut gelingen, wäre das nichts weniger als eine Sensation. Denn gegen Bayern II war für Rain bisher noch nie etwas zu holen. Und die kleinen Bayern fallen in der Regionalliga freilich besonders auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen