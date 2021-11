Regionalliga

vor 47 Min.

Der TSV Rain ist jetzt konkurrenzfähig

Plus Drei Monate nach dem desolaten Start bietet der TSV Rain auch Spitzenteams Paroli. Das Problem bleibt der Tabellenplatz. Im Spiel in Bayreuth gibt es einen Schockmoment.

Von Christof Paulus

Nicht nur die Spieler des TSV Rain sanken am Samstagnachmittag nach der knappen 0:1-Niederlage bei Spitzenteams Bayreuth enttäuscht auf den Rasen im Hans-Walter-Wild-Stadion. Auch die Akteure der heimischen SpVgg brachen nicht in frenetischen Jubel über ihre drei Punkte aus. Der Grund dafür: Kapitän Benedikt Kirsch war rund 20 Minuten vor dem Ende der Partie regungslos zusammengebrochen. „Es war plötzlich still im Stadion“, erzählt TSV-Trainer Christian Krzyzanowski von der Situation. „Wir haben zunächst das Schlimmste befürchtet.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

