Der TSV Rain muss punkten - aber will keinen Druck

Marko Cosic führte die in Blau gekleideten Rainer am vergangenen Dienstag in Aubstadt als Kapitän aufs Feld. Der etatmäßige Spielführer Stefan Müller war verhindert, wird gegen Eichstätt aber zurückkommen.

Plus Im Derby in Eichstätt sollte der TSV Rain besser nicht wieder leer ausgehen, wenn er die rote Laterne bald abgeben will. Aus dem Pokalspiel gibt es noch einiges aufzuarbeiten.

Von Michael Horling

Seine Heimat Neuburg liegt ziemlich genau auf der Hälfte der Strecke. Nach Rain ist es für Christian Krzyzanowski genauso weit wie nach Eichstätt. Demzufolge fiebert auch der Trainer des TSV dem Nachbarschaftskampf am Samstag entgegen: „Es ist für uns das Derby!“ Nach einem 0:3 zu Hause bereits im Oktober 2019 fiel das Rückspiel vergangene Saison Corona-bedingt aus. Deshalb ist es das erste Aufeinandertreffen überhaupt in der Regionalliga bei den Oberbayern. Im Mai 2015 duellierten sich am letzten Spieltag der Bayernliga Süd beide zuletzt in Eichstätt. Rain siegte mit 2:1. Ein gutes Omen für den TSV?

