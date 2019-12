12:22 Uhr

Rekordbeteiligung zum Abschluss in Rain

Dichtes Gedränge am Start des Hauptlaufes: 322 Läufer machten sich auf die 10,4 Kilometer lange Strecke am Lech.

Bei der letzten Veranstaltung der Herbstserie kommen 501 Ausdauersportler nach Rain. Der Sieger hängt nach seiner Bestzeit noch eine Trainingsrunde dran.

Von Claudia Kleinle

Nachdem in den vorangegangenen Läufen der Jedermann-serie der LG Donau-Ries schon mehrfach die Marke von 400 Startern übertroffen worden war, hatte man sich beim Abschlusslauf in Rain schon auf eine hohe Teilnehmerzahl eingestellt. Aber das Ergebnis übertraf dann doch alle Erwartungen.

Bei Sonnenschein und unerwartet milden Temperaturen gab Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler um Punkt zehn Uhr den Startschuss für den Abschlusslauf der Jedermannserie und schickte im Hauptlauf 322 Sportler auf die rund 10,4 Kilometer lange Strecke am Lech entlang. Unter den launigen Worten des Ehrenmitgliedes Wolfgang Kroh wurden dann die ersten Läufer der Kurzstrecke und der Sieger des Hauptlaufes Andreas Beck (34:50 Minuten) von der LG Zusam empfangen. Beck sicherte sich damit zum ersten Mal den Sieg in der Gesamtserie. Erst eine Minute später erreichte der Zweitplatzierte Johannes Weizinger (36:06) vor Benedikt Owert (37:29) das Ziel am Georg-Weber-Stadion. Bei den Frauen zeigte sich mit der Siegerin Theresa Wild (41:31), gefolgt von Mirka Sonntag (42:39) und Katharina Kaufmann das gewohnte Bild. Nur in der Serienwertung tauschen zwei Damen die Plätze.

Konstante Leistungen der Kurzstrecken-Sieger

Auf der Kurzstrecke liefen bei den Schülern erneut der 14-jährige Ben Wechsler von Geh-Punkt Weißendorf (11:36) und Anna Grasse vom TSV Nördlingen (11:43) vorneweg. Beide zeigten in ihren vier Läufen eine konstante Leistung, sodass ihnen auch der Sieg in der Gesamtwertung der Altersklasse U16 nicht mehr zu nehmen war.

Im Anschluss an den Lauf fand in der Dreifachturnhalle ein gemeinsames Abschlussessen mit Siegerehrung statt. Die Siegerehrung des Rainer Laufes wurde dabei von Bürgermeister Gerhard Martin durchgeführt, der den Läufern Lob zollte. Dabei fehlt zu diesem Zeitpunkt bei den Männern noch der Sieger Andreas Beck, da er nach Auskunft seines Trainers Werner Friedl „wohl noch beim Laufen sei und eine weitere Trainingseinheit dranhänge“. Als nächster Programmpunkt folgte der Dank an besonders treue Teilnehmer für 175, 125 und 100 Läufe mit einem kleinen Geschenk. Die Vereinswertung sicherte sich erneut der TSV Harburg mit fünf Läufern Vorsprung vor dem TSV Nördlingen.

Insgesamt zeigten sich die Verantwortlichen der LG Donau-Ries und des TSV Rain zufrieden mit dem Ablauf der Serie. Deutlich wurde, dass die heuer erreichten Teilnehmerzahlen alle Organisatoren vor größere Herausforderungen stellen und die Logistik weiter verbessert werden muss.

Ergebnisse der Gesamtserie:

Hauptklasse Männer: 1. Andreas Beck (LG Zusam), 2. Johannes Weizinger (ArribaGöppersdorf), 3. Benedikt Owert (TGVikt. Augsburg). – Hauptklasse Frauen: 1. Theresa Wild (LG Warching) 2. Katharina Kaufmann (TSV Oettingen), 3. Mirka Sonntag (ArribaGöppersdorf)

Alle Ergebnisse und Infos online unter www.lg-donau-ries.de

