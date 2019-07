00:04 Uhr

Riedlinger Pechsträhne hält an

Herren verlieren erneut. Auch die Damen erhalten einen Dämpfer

Die Erste Herrenmannschaft der SpVgg Riedlingen steht nach einer weiteren Niederlage zwei Spieltage vor Schluss unter Druck. Riedlingens Damen erlitten trotz starker kämpferischer Leistung einen Dämpfer im Rennen um die Meisterschaft.

– TC Wemding II – SpVgg Riedlingen 5:4. Die Negativserie der SpVgg setzt sich weiter fort: Martin Lang (7:6, 6:3), Thomas Eisenbarth (6:2, 6:1) und Thomas Oesterer (6:1, 6:3) gewannen ihre Einzel. Johannes Lang und Sebastian Lang mussten sich in zwei Sätzen geschlagen geben; René Soyka verlor knapp im Match-Tiebreak (6:7, 6:1, 5:10). In den Doppeln gewannen Soyka/Oesterer klar (6:1, 6:0), während S. Lang/Eisenbarth verloren. Im entscheidenden Doppel unterlagen J. Lang/Fabian Rimpl ihren Kontrahenten im Match-Tiebreak (6:2, 4:6, 7:10).

TSV Harburg II – SpVgg Riedlingen 5:4. Riedlingens Damenmannschaft erlitt eine knappe Niederlage und muss im Kampf um die Meisterschaft nun auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. In den Einzeln punkteten Nadine Merz (6:2, 6:1), Anna-Lena Hörmann (6:1, 6:2) und Ruth Anzenhofer (6:0, 6:2). Katharina Hörmann und Stefanie Langer verloren in zwei Sätzen; die Partie von Angela Bader musste verletzungsbedingt aufgegeben werden. Alle drei Doppel waren in der Folge hart umkämpft, wobei die Gastgeberinnen am Ende das Glück auf ihrer Seite hatten: A.-L. Hörmann/Claudia Schmitz gewannen knapp (6:4, 7:5), K. Hörmann/Merz (2:6, 6:4, 7:10) und Julia Raimann/Langer (5:7, 6:1, 3:10) verloren jeweils im Match-Tiebreak.

SpVgg Riedlingen – TC Schwaben Augsburg 1:5. Für die Juniorinnen der SpVgg bestehend aus Angela Bader, Julia Hörmann, Leonie Muth, Melanie Litau, Franziska Leinfelder und Lena Bartl gab es gegen die Gäste aus Augsburg nicht viel zu holen: Nur Muth konnte ihr Einzel gewinnen (6:4, 6:1); Bader verlor im Match-Tiebreak (6:4, 1:6, 4:10). Auch den Doppeln Hörmann/Leinfelder und Muth/Bartl gelang kein Punktgewinn mehr, sodass die Juniorinnen aktuell am Tabellenende stehen.

SpVgg Riedlingen – TeG Neuburg/Donau 2:4. Weiterhin ohne Sieg bleiben die Bambini: In den Einzeln gingen die Partien von Joshua Schmitz, Lennart Kobusch und Lennart Besl verloren; nur Amelie Schneider gewann (6:1, 6:1). In den Doppeln konnten nur Besl/Schneider noch einen weiteren Punkt verbuchen – Schmitz/Kobusch mussten sich geschlagen geben.

SV Donaumünster – SpVgg Riedlingen 7:13. Die Kleinsten der SpVgg starteten mit einem Erfolgserlebnis aus der Pfingstpause: Nachdem die Einzel durch Siege von Matthias Bosse und Emma Besl sowie durch Niederlagen von Laurena Wiest und Thomas Bosse noch ausgeglichen waren, gewannen beide Doppelpaarungen Wiest/T. Bosse und M.Bosse/Julia Walter. Auch in den Motorik-Disziplinen waren die Riedlinger mit 5:3 überlegen. (spvgg)

