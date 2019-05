vor 54 Min.

Rumpfteam schlägt sich wacker

PSV Donauwörth kann beim Landesliga-Spieltag nur zu viert antreten – und verliert dennoch nur knapp

Eine Woche zuvor waren die Faustball-Herren des PSV Donauwörth noch zu siebt zum Landesliga-Spieltag nach Viechtach gefahren, nun waren es nur noch drei einsatzfähige Spieler. Zwei hatten schon länger Urlaub geplant, zwei hatten sich in Viechtach verletzt. Als ehemaliger Aktiver sprang Konstantin Hengstebeck in die Bresche, doch ein fünfter Aktiver war nicht vorhanden.

Entsprechend gering waren die Erwartungen vor dem Spieltag in München. Doch dann schlug sich die PSV-Rumpfmannschaft unerwartet gut. Gegen den TSV Unterpfaffenhofen II verliefen zwei Sätze nahezu ausgeglichen, beide gingen knapp mit 9:11 an den Gegner. Nur der dritte Satz war mit 2:11 eine klare Angelegenheit. Nach der 0:3-Auftaktpleite ging es gegen Gastgeber SV Weißblau Allianz München. Die Donauwörther boten im ersten Satz eine tolle Vorstellung. Es ging in die Verlängerung, die der PSV mit 13:11 für sich entschied. Auch der zweite Satz war noch hart umkämpft. Doch die Gastgeber hatten mit 11:8 das bessere Ende für sich. In den Sätzen drei und vier war dann die Luft raus bei den PSV-Spielern, die zweimal mit 4:11 das Nachsehen hatten.

Mit einer kompletten Mannschaft wären es wohl zwei interessante Spiele geworden. Doch nach diesem Spieltag werden es die Donauwörther schwer haben, aus dem Tabellenkeller zu kommen.

PSV Donauwörth Andreas Sinatulin, Stefan Kreaz, Konstantin Genschel und Konstantin Hengstebeck.

Die Tabelle:

1. TV Viechtach 20:2 13:1

2. MTV Rosenheim II 18:7 12:4

3. Unterpfaffenhofen II 16:7 10:4

4. SV WBA München 15:9 9:5

5. SVW Burghausen 12:12 8:8

6. PSV Donauwörth 4:16 2:10

7. SV Erolzheim 3:15 2:12

8. TSV Heining 1:21 0:14

Südbayernliga Im heimischen Stauferpark bot der U-14-Faustballnachwuchs eine tolle Vorstellung. Und das trotz eines fast unzumutbaren Spielplans, denn es mussten wieder sechs Spiele absolviert werden. Die Donauwörther begannen mit einem 1:1 (9:11 und 13:11) gegen den SV Tannheim (Tabellenzweiter). Das Rückspiel gegen die Tannheimer ging später mit 0:2 (6:11 und 7:11) verloren. Gegen den TV Neugablonz konnten sich die Donauwörther in zwei Sätzen mit 2:0 (11:8 und 11:9) durchsetzen. Auch das Rückspiel war hart umkämpft, ging aber ebenfalls mit 2:0 (15:14 und 11:8) an den PSV-Nachwuchs.

Gegen den SV Amendingen leistete sich die Mannschaft beim 1:12 (11:7 und 7:11) einen unnötigen Satzverlust. Dass es besser geht, zeigten die Nordschwaben dann im Rückspiel, das mit 2:0 (11:8 und 11:8) gewonnen wurde. Es geht eng in der Tabelle zu, denn die Donauwörther liegen als Sechster mit 12:12 Punkten nur vier Minuspunkte hinter dem Tabellenführer.

Südbayernliga Faustballabteilungsleiter Erich Hofmann hat die U-18-Mannschaft gemeldet, um den wenigen Spielern, die im Kader stehen, Spielmöglichkeit zu geben. Doch Voraussetzung dafür war, dass Spieler der U14 bei den Älteren aushelfen.

Doch da rächte sich der Spielplan der U14, denn nach sechs teilweise hart umkämpften Spielen am Vormittag war es den U-14-Spielern nicht mehr zuzumuten, am Nachmittag bei der U18 mitzuwirken. Damit standen nur vier Spieler auf dem Platz, die gegen die starke Konkurrenz keine Chance hatten. Gegen den SV Erolzheim (4:11 und 6:11), den SV Amendingen (1:11 und 3:11) sowie gegen den TV Tannheim (4:11 und 2:11) gab es drei deutliche 0:2-Niederlagen. (hh)

