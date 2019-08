10:21 Uhr

SFG-Piloten beenden Saison auf Rang 19

Obwohl eher schwach in der Bundesliga, glänzt der Verein mit starken Einzelleistungen

Von Helge Zembold

Nach 19 Wochenenden ist die Saison in der Segelflug-Bundesliga zu Ende – die Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim landet nach einigen Aufs und Abs auf dem 19. Platz.

„Natürlich hätten wir uns ein besseres Ergebnis gewünscht, aber dafür standen dieses Jahr eher die Einzelleistungen unserer Piloten im Fokus“, resümiert SFG-Vorsitzender Michael Gesell und verweist unter anderem auf den Deutschen Meistertitel für Stefan Langer und den Vizetitel für David Bauder. „Außerdem braucht man ja zum Segelfliegen auch immer ein bisschen Wetterglück, das hat uns in diesem Jahr an manchen Wochenenden einfach gefehlt. Norddeutschland war hier deutlich bessergestellt“, so der Monheimer.

In der Tat: Unter den ersten fünf Vereinen der Tabelle findet sich nur ein süddeutscher Verein, die Luftsportgemeinschaft Bayreuth, auf Platz drei. Platz eins und zwei belegen die niedersächsischen Luftsportvereine aus Rinteln und Burgdorf. Vorjahressieger Aalen, vor zwei Jahren Donauwörths schärfster Konkurrent bei der Jagd auf den Meistertitel, landete auf Platz sechs.

Gesell und Zitzmann absolvieren weitesten Bundesliga-Flug

In dieser Saison starteten 16 Piloten vom Flugplatz Stillberghof aus zu insgesamt 46 Bundesliga-Flügen. Aktivster Pilot war Wolfgang Köckeis mit zwölf Flügen, gefolgt von David Bauder mit elf Bundesliga-Wertungen. Er war in neun von 19 Runden der schnellste SFG-Pilot.

Den weitesten Bundesliga-Flug absolvierten Michael Gesell und Co-Pilot Peer Zitzmann über 828 Kilometer ohne Motorkraft. Den schnellsten Flug mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 128,9 Stundenkilometern schaffte Wolfgang Köckeis – auch das ohne Motorhilfe, nur mit Sonnenenergie.

Nur in fünf von 19 Runden schaffte es der Club in der Saison unter die besten Zehn, nur einmal erzielte die SFG den Rundensieg in dieser schwächsten Saison seit zehn Jahren. Dennoch kann der Verein mit der Entwicklung in den vergangenen Runden zufrieden sein; immerhin plagten den Club in der Saisonmitte kurzzeitige Abstiegsängste, denen die Piloten jedoch mit gestärkter Motivation erfolgreich begegneten.

Platz 19 in der Weltliga für die SFG Donauwörth-Monheim

Zeitgleich mit der Bundesliga endete auch die Segelflug-Weltliga, in der sich mehr als 1000 Segelflugvereine aller Kontinente vergleichen. Hier liegt Donauwörth ebenfalls auf Rang 19 und damit sogar ganz weit vorn. Für die leistungsorientierten Luftsportler vom Stillberghof klingt die Saison bereits so langsam aus. Noch bis Mitte Oktober findet auf dem Fluggelände oberhalb von Zirgesheim Flugbetrieb statt, hier steht dann die Ausbildung des Nachwuchses im Vordergrund.

Die Abschluss-Tabelle der Segelflug-Bundesliga nach 19 von 19 Runden:

1. LSV Rinteln (NI) 284 Punkte

2. LSV Burgdorf (NI) 254

3. LSG Bayreuth (BY) 253

4. FK Brandenburg (BB) 202

…

17. FCC-Berlin (BB) 138

18. FLC Schwandorf (BY) 127

19. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 125

20. FG Wolf Hirth (BW) 120

21. FG Schwäbisch Gmünd (BW) 119

