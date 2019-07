11:58 Uhr

SV Mauren ist Harburgs neuer Stadtmeister

Der SV Mauren gewinnt erstmals seit 2001 wieder die Harburger Stadtmeisterschaft. Gastgeber Hoppingen organisiert ein buntes Sportfest mit interessantem Rahmenprogramm.

Ein interessantes Rahmenprogramm, zahlreiche Tore, ein furios auftrumpfender Geheimfavorit SV Mauren, der erstmals seit 2001 wieder „Fußball-Stadtmeister“ wurde, dazu eine gute Organisation des gastgebenden Hoppinger SV kennzeichneten die Harburger Fußball-Stadtmeisterschaft 2019 auf dem Sportgelände Am Rollenberg in Hoppingen.

Der A-Klassenaufsteiger SV Mauren fegte als einziges Team mit zwei deutlichen Siegen, zuerst 4:1 gegen die SG Großsorheim/Hoppingen und dann mit 3:0 gegen den BC Huisheim durch die Vorrundengruppe B. Dabei zeigte die junge Mannschaft, welche Offensivpower in ihren Reihen steckt. In Gruppe B fiel die Entscheidung über den Einzug ins Finale im letzten Gruppenspiel zwischen den beiden Kreisklassenteams TSV Harburg und Aufsteiger TSV Ebermergen. Dem Titelverteidiger aus Harburg hätte bereits ein Remis gereicht, aber durch Tore von Daniel Bayer und Fabian Göttler zog die Falch-Truppe mit einem 2:0-Sieg ins Finale ein.

TSV Harburg sichert sich den dritten Platz gegen Großsorheim

Das Spiel um Platz fünf gewann nach Elfmeterschießen die FSG Mündling-Sulzdorf gegen den BC Huisheim mit 5:3. Im Spiel um Platz drei hatte Gastgeber SG Großsorheim/Hoppingen gegen den Seriensieger TSV Harburg zwar die besseren Torchancen, aber Matthias Pickel besiegelte mit einem Doppelpack kurz vor Spielende den 2:0-Erfolg der Burgstädter.

Im Endspiel präsentierte sich vor 450 Zuschauern der klassenhöhere Kreisklassen-Vertreter TSV Ebermergen als die kompaktere Mannschaft und ließ die pfeilschnelle Offensivabteilung des SV Mauren nur selten zur Entfaltung kommen. Besonders TSV-Spielertrainer Stefan Falch war bei Standardsituationen brandgefährlich und setzte einen Freistoß an die Querlatte. Patrick Rühl und Fabian Göttler scheiterten zudem am glänzenden SVM-Torhüter Björn Strauß. Dieser hatte Glück, dass er nach einem Zusammenprall mit Daniel Bayer außerhalb des Strafraums nur Gelb sah. Kurz vor Spielende zündete die Maurener Offensive ihren Turbo und Markus Schmidt erzielte nach einem Konterangriff das umjubelte 1:0. Auch die sechsminütige Nachspielzeit überstand der neue Stadtmeister SV Mauren schadlos.

Florian Moll zum besten Spieler des Turniers gewählt

Bei der Siegerehrung durch Harburgs Bürgermeister und Schirmherr Wolfgang Kilian wurde Florian Moll (SV Mauren) von den Trainern zum besten Spieler gewählt. Mit vier Treffern war er zudem der erfolgreichste Torschütze, gefolgt von Matthias Pickel (TSV Harburg) und Marco Stecher (SG Großsorheim/Hoppingen) mit jeweils drei Treffern.

Das Sportwochenende war am Freitagabend mit einem Party-Elfmeterturnier mit insgesamt 17 Teams gestartet. Im Finale siegten die „Heroldinger Pokerstars“ gegen die „JFG Ultras“ mit 4:2. Platz drei holte sich die Evangelische „Landjugend Großsorheim“. Ein besonderes Event wurde den Zuschauern am Samstag geboten. Anstatt des Fußballs flogen erstmals die Rugbybälle auf dem Hoppinger Grün, denn der Rugby Club Meteors Nördlingen vermittelte in einer Demonstrationsveranstaltung die Grundkenntnisse und Regeln dieses Sports. Nördlingens Coach Tobias Berber führte durch das Programm. Die Spieler Jona Wystub und Marcel Nenninger (beide Bayernauswahl U18) sowie David Faaß zeigten Einblicke in diese interessante Sportart.

Das nächste Testspiel gegen RC Landsberg inklusive Jubiläumsfest „Fünf Jahre Rugby im TSV Nördlingen“ findet am Samstag, 24. August (14.30 Uhr), auf der Berger Wiese in Nördlingen statt. (stu)

