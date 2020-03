03.03.2020

SV Tagmersheim erneuert Stockschützenbahn

Rückblick auf das vergangene Jahr und Ehrung treuer Mitglieder

Die Erneuerung der Stockschützenbahn ist das größte Projekt in diesem Jahr – dies berichtete Oliver Raupach, der Vorsitzende des SV Tagmersheim, bei der Jahresversammlung des Vereins im Sportheim. Wie Raupach mitteilte, hat der SVT zurzeit 244 Mitglieder. Es gab fünf Austritte und acht Neuzugänge. Im vergangenen Jahr habe der Verein unter anderem die Ausstellung über 70 Jahre SV Tagmersheim veranstaltet.

Beim Bericht für die Sparte Fußball bezeichnete Raupach die Wahl zur Mannschaft des Jahres der Donauwörther Zeitung als das herausragende Ereignis des vergangenen Jahres. In der gegenwärtigen Saison belegt die Eintracht T.R.B. den dritten Platz. Die meisten Einsätze hatte Sascha Raupach mit 38, Aykut Yildis mit 37 und Maxi Spenninger mit 36 Spielen. Die meisten Tore erzielte Johannes Templer (23 Treffer).

Betreuer der Reserve sind weiterhin Peter Baur und Felix Meier. Das Team absolvierte 16 Spiele und liegt gegenwärtig auf dem zehnten Platz. Raupacht teilte mit, dass man inzwischen den Vertrag mit Trainer Jürgen Forster um ein Jahr verlängert habe.

Im Bereich Jugendfußball erwähnte Raupach die sehr gute Zusammenarbeit mit der SG Buchdorf-Kaisheim und dankte den Spielern, den Eltern sowie allen Trainern. Sebastian Riedl berichtete von 67 Mitgliedern in der Sparte Stockschützen. Das vergangene Jahr sei sehr erfolgreich gewesen, da man den Wiederaufstieg in die Bezirksliga geschafft habe. Insgesamt habe man an 22 Turnieren teilgenommen. Nach dem Kassenbericht durch Markus Lederer und dem Kassenprüfungsbericht durch Andreas Nuber konnte dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt werden.

Ehrenamtsbeauftragter Ludwig Braun ehrte die treuen Vereinsmitglieder. Eine Urkunde für 25 Jahre andauernde Mitgliedschaft erhielten Martin Mayr, Michael Kronburger, Salvatore Costanzo, Rudolf Meißner und Sebastian Herb. Die Ehrung für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit erhielten Erhard Mayr und Rudolf Steib.

Bürgermeister Georg Schnell bedankte sich im Namen der Gemeinde bei allen, die sich im vergangenen Jahr in den Dienst des Vereins gestellt hatten. Nur so funktionieren ein Dorf und ein lebendiges Gemeinwesen. (dz)

