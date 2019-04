12:50 Uhr

Saisonauftakt für die Cross-Piloten

Ein Trio des MC Kesseltal geht in Windsbach an den Start.

Für die ersten drei Motorsportler des MC Kesseltal begann die Autocross-Saison in Windsbach.

An den Start gingen Markus Kurtz, Jörg Kurtz und Mathias Kerler (für ihn war es sein erstes Rennen). Alle drei Fahrer starteten in der gleichen Klasse (Tourenwagen bis 2000 ccm). Neueinsteiger Mathias Kerler musste sich erst an sein Auto und an den Untergrund gewöhnen und belegte im Zeittraining nur den neunten Platz. Er konnte sich aber von Lauf zu Lauf nach vorne arbeiten und belegte am Ende Platz fünf.

Bei Jörg Kurtz sah es nach dem Zeittraining ein bisschen besser aus, er startete mit seinem neu aufgebauten Toyota Corolla von Platz sechs. Nach dem ersten Lauf konnte er sich auf Platz vier vorarbeiten und im zweiten Lauf noch um einen weiteren Platz verbessern. Im dritten Lauf wurde er jedoch am Start von einem Konkurrenten gedreht und so war ein Platz auf dem Podest nicht mehr zu erreichen. Am besten lief es für Markus Kurtz, der sich im Zeittraining den zweiten Platz sichern konnte. Nach dem ersten Lauf lag er immer noch auf Rang zwei, konnte sich in den folgenden zwei Läufen nochmals steigern und fuhr dann zweimal den ersten Platz ein. Am Ende reichte es zwar nur zum zweiten Gesamtplatz, aber trotzdem konnte er mit seiner Leistung sehr zufrieden sein.

Nach diesem guten Auftakt warten nun alle gespannt auf das nächste Rennen, das am 27./28. April in Höchstädt im Fichtelgebirge stattfinden wird und für den Rest der MCK-Fahrer die Saison einläuten wird. (mku)

