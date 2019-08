vor 55 Min.

Saisonstart im Kreis Augsburg: Wer darf am Ende jubeln?

Die DZ-Teams aus dem Kreis Augsburg starten in die neue Saison.

Von Stephanie Anton

Zwei Wochen nach dem Kreis Donau startet nun auch der Fußball-Kreis Augsburg in die neue Saison. Mit dabei sind auch wieder Mannschaften aus dem DZ-Verbreitungsgebiet, bei denen sich während der Sommerpause einiges getan hat.

Kreisliga Ost Einzig verbliebenes DZ-Team in der Kreisliga Ost ist der SV Feldheim, der die vergangene Saison auf dem elften und damit letzten Nichtabstiegsplatz beendet hat. Nach dem Abgang von Trainer André Fuchs Richtung Donaumünster hat Tobias Bauer das Traineramt übernommen, der zuvor einige Jahre die SpVgg Joshofen-Bergheim (Kreisklasse) trainierte.

Die Vorbereitung verlief ziemlich durchwachsen, wie Bauer erklärt: „Vor allem mit der Trainingsbeteiligung und den Trainingsleistungen in der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden. Die Mannschaft hat sich in vielen Bereichen einiges erarbeiten können.“ In den Testspielen habe man bewusst stärkere Gegner gewählt, weshalb sich die Feldheimer auch schwertaten. „Es wurden uns noch einige Fehler in unserem Spiel aufgezeigt. Mit den Resultaten der Vorbereitungsspiele waren wir nicht zufrieden. Aus diesen Fehlern versuchen wir aber zu lernen, um diese in den kommenden Punktspielen nicht mehr zu begehen“, erklärt Bauer. Körperlich sei seine Mannschaft aufgrund einiger harter Trainingseinheiten nun aber pünktlich zum Saisonstart topfit. Nur Torjäger Marco Schütt habe verletzungsbedingt (Knie) fast die gesamte Vorbereitung verpasst.

Bauer selbst sei in Feldheim sehr gut aufgenommen worden. „Gerade die Spieler waren alle offen für meine neuen Ideen und meine Spielphilosophien. Natürlich benötigt man einige Wochen, um alles Neue gegenseitig aufzunehmen und umzusetzen“, so Bauer. Generell sei die Stimmung im Team sehr freundschaftlich.

Der SVF startet am morgigen Sonntag in die Saison mit einem Heimspiel gegen den TSV Dasing. Als Favoriten auf den Titel nennt Bauer aber den SC Griesbeckerzell und den BC Rinnenthal. Für sein Team gehe es nun erst einmal darum, schnellstmöglich Punkte gegen die Abstiegsplätze zu sammeln. „Sollte es am Ende ein Platz im Tabellenmittelfeld werden, wäre dies für uns ein Erfolg“, sagt Bauer.

Kreisklasse Neuburg Wie das Team aus Feldheim lag auch Aufsteiger SV Holzheim in der vergangenen Saison nur knapp über einem Abstiegsplatz. Rang zwölf stand am Ende zu Buche mit 25 Punkten. Das Ziel für die neue Spielzeit ist deshalb klar. „Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben und bestenfalls einen einstelligen Tabellenrang erreichen“, sagt Abteilungsleiter Peter Wünsch. Die Vorbereitung sei ganz gut verlaufen, vor allem die Trainingsbeteiligung sei gut gewesen. Nachdem Trainer Björn Wohlrab sich dem VfL Ecknach anschloss, trainiert nun Johannes Kranner (zuvor FC Ehekirchen) den SVH. Unterstützt wird er von Daniel Pirvo, der seit etlichen Jahren für Holzheim kickt und nun Erfahrungen als Co-Trainer sammeln wird. Neben Kranner neu im Team sind Paul Hategan, Dionisie Hirdau (beide SV Genderkingen), Loti Morina (TSV Burgheim) Argjent Balaj (war nicht aktiv) sowie Tizian Breimair aus der eigenen Jugend. Neben Wohlrab verließen Raimund Gritschneder (TSV Burgheim), Felipe Munoz (VfL Ecknach) und Julian Bauer (SV Echsheim) den SVH.

Als Favoriten in der Kreisklasse Neuburg nennt Wünsch zuallererst Kreisliga-Absteiger Münster sowie Klingsmoos und Echsheim.

Nachdem die zurückliegende Saison für den SV Münster im Abstieg endete, tritt er nach drei Jahren Kreisliga nun wieder in der Kreisklasse an. Neu ist auch, dass Denis Buja, der gemeinsam mit Florian Steppich ein Trainerduo bildete, den Verein verlassen hat und nun beim TSV Meitingen kickt. Für ihn ist nun Markus Hörmann zurück nach Münster gekehrt, der nach seinem Jahr in Marienstein nun Co-Spielertrainer beim SVM ist. Ebenfalls neu im Team sind Bastian Stefanovic (TSV Herbertshofen), Martin Winkler (TSV Wertingen) und Patrik Miller (eigene Jugend). Zudem kehrt der langzeitverletzte Lukas Raab zurück ins Team.

Die Ziele des SV Münster sind laut Trainer Steppich, sich zuerst an die neue Liga zu gewöhnen, Spaß am Fußball zu haben und am besten unter die ersten vier Teams zu kommen. Am Sonntag trifft der SVM zunächst im Heimspiel auf den SC Ried. „Da kommt eine gestandene Kreisklassenmannschaft, die in der Vergangenheit immer vorne in der Tabelle zu finden war. Trotzdem haben wir das Ziel, drei Punkte zu holen“, sagt Steppich.

A-Klasse Neuburg In der A-Klasse Neuburg spielen wie schon in der Vorsaison der FC Staudheim und der SV Bayerdilling. Seit dem Sommer trainiert die Staudheimer Georg Grammer, der auch als Torwarttrainer beim TSV Rain tätig ist. Ebenfalls neu im Team sind Fabian Klingenberg (BSV Neuburg), Tobias Hudler (SV Bertoldsheim), Fabian Weigl (SV Straß), Markus Graf, Tim Schreiber (beide Jugend TSV Rain) und Sorin Ignat. Neuzugang Fabian Klingenberg wird auch gleich den Posten als Co-Trainer übernehmen. Den Verein verlassen haben Trainer Martin Luderschmid (SV Echsheim) und Viktor Flak (SV Feldheim). Als Saisonziel gibt der FC Staudheim den fünften Tabellenplatz an.

Der SV Bayerdilling kann zur neuen Saison jede Menge Neuzugänge verzeichnen. Neu in der Mannschaft sind Daniel Wittmann (Schrobenhausen), Lukas Welt, Patrick Hein, Tobias Reißner, Julian Lidl, Michael Karl (alle Jugend TSV Rain), Markus Braun (Rennertshofen II) und Sebastian Davidson (Königsbrunn). Dominik Maier verließ den SVB in Richtung Münster II.

A-Klasse Augsburg Nordwest Der SV Nordendorf beendete die vergangenen Saison auf einem soliden achten Platz in der A-Klasse Augsburg Nordwest. Nun will das Team möglichst unter die besten sechs der Liga kommen, wie Trainer Erkan Aydogdu sagt. Die Saisonvorbereitung sei eher mäßig verlaufen, da man beim SVN einige Verletzte zu beklagen hat und noch einige Spieler im Urlaub sind. Neu im Team sind er selbst, Bastian Schar (JFG Lech-Schmutter), Bogdan Petrisor Dabucian (AS Santamaria Orlea) sowie Jonas Weixler (SV Thierhaupten). Die Nordendorfer treffen als Erstes auf den SV Achsheim. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Einen Aufsteiger darf man nicht unterschätzen, die spielen noch mit der Euphorie des Aufstiegs. Außerdem haben die zwei, drei gute Spieler“, sagt Aydogdu. Allen voran Julien Jaremkow, der vergangene Saison 48 Tore schoss. Als Anwärter auf den Titel sieht der Trainer neben Biberbach und Westendorf auch die beiden Absteiger Erlingen und Herbertshofen.

B-Klasse Neuburg Neuburg Während die Reserven aus Münster und Feldheim in der vergangenen Saison in der B-Klasse Aichach-Neuburg eingeteilt waren, sind sie nun – ebenso wie der SV Holzheim II – wieder zurück in der B-Klasse Neuburg. Die Holzheimer Reserve hat das Ziel, in der Mitte der Tabelle zu landen, wie Spartenleiter Peter Wünsch mitteilt. Beim SV Münster II hat Spieler Sebastian Halbmeir nun auch das Traineramt übernommen. Neu ist außerdem Dominik Maier (Bayerdilling).

B-Klasse Augsburg Nordwest Der TSV Ellgau bestritt im vergangenen Jahr eine gute Saison, am Ende sprang Platz fünf heraus. Das soll nun wieder gelingen. Neu im Team ist Philipp Ehinger (JFG Lech-Schmutter).

Lesen Sie auch: Sepp Meier ist neuer Vorsitzender beim TSV Rain , Bittere Niederlage für den TSV Rain , Stefan Ferber: „Da geht einem das Herz auf“

Themen Folgen