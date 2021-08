Mauren ist der Favorit

Der SV Mauren will aufsteigen. Ein erhofftes Derby fällt indes aus

Knapper hätte der SV Mauren den Aufstieg in der vergangenen Saison nicht verpassen können: Punktgleich mit der FSG Mündling-Sulzdorf, ausgestattet mit dem besseren Torverhältnis lagen die Maurener auf dem zweiten Platz, als die Saison abgebrochen wurde – und auch nur deshalb hinter Mündling eingeordnet, weil die FSG das direkte Duell für sich entschieden hatte. Mündling durfte aufsteigen, Mauren nicht – was der SVM nun korrigieren will. „Aufstieg“ hat der Verein als klares Ziel für die neue Saison in der A-Klasse Nord ausgegeben, und auch viele andere Vereine haben den SVM auf dem Zettel.

Mit Jürgen Ostermeier, der Markus Heiß als Trainer abgelöst hat, und Johannes Beck und Julian Wiedemann als Verstärkungen aus der eigenen Jugend will der Verein nun in die Kreisklasse. Konkurrenz könnte dabei etwa die SG Gundelsheim/Weilheim-Rehau sein. Auch die schwäbisch-fränkische Spielgemeinschaft hat keinen Spieler abgegeben und vier neue Akteure aus der eigenen Jugend neu im Team. Verheißungsvoll lief der Saisonauftakt mit zwei Pokalsiegen gegen höherklassige Teams.

Verstärkt haben sich auch weitere Teams aus der Region: Neu bei der SG Großsorheim sind etwa Pascal Schlichtherle (aus Nähermemmingen) und Ralf Stickel (aus Schloßberg) oder Michael Quaiser aus Kaisheim bei Eintracht T.R.B.. Den größten Umbruch gab es beim Kreisklassen-Absteiger Bäumenheim: Furkan Kurt und Emsal Cüceoglu (zum TKSV Donauwörth), Pascal Ruider, Christopher Kitzinger, Dragos Stoian (nach Kaisheim) und Manuel Eberle (zu Altisheim) verlassen den Verein, Holger Simon (aus Riedlingen), Markus Mordstein (aus Tapfheim), Ahmad Amini, Metus Curkoli, Mohammad Amini und Hamed Nawrozi (alle vom TKSV) kommen dafür.

Auch in der A-Klasse West 3 starten zwei Teams aus der Region. Die beiden B-Klassen-Aufsteiger SC Tapfheim und FC Mertingen II sind dort neu. Bitter für Mertingen: Das Derby gegen die Erste des TSV Bäumenheim bleibt aus, da der TSV in der Nord-Staffel spielt. Neu im Team ist indes Jerzy Wojtal (zuletzt Riedlingen). Tapfheim baut nach der erfolgreichen Vorsaison in Sachen Neuzugänge ausschließlich auf Spieler aus der eigenen Jugend. Für den SCT startet die Saison am Sonntag um 15 Uhr in Unterliezheim, Mertingen II muss zur gleichen Zeit zu Hause gegen Villenbach ran.

Die A-Klasse Nord hat der TSV Bäumenheim indes bereits am Freitagabend zu Hause gegen Wallerstein eröffnet. Am Sonntag kommt es zudem in Hoppingen zum Derby gegen den SV Mauren. (cup)

A-Klasse Nord

Anzahl Mannschaften (Aktive und Jugend): 6

In der Liga seit: 2014

Trainer: Hans Demel

Spielführer: Fabian Nesselthaler

Saisonziel: vorderes Mittelfeld

Anzahl Mannschaften (Aktive und Jugend): 2, Jugend Teil der JFG Region Harburg

In der Liga seit: 2019

Trainer: Jürgen Ostermeier

Spielführer: Lucas Wiedenmann

Saisonziel: Aufstieg

Anzahl Mannschaften (Aktive und Jugend): 9

In der Liga seit: 2018

Trainer: Marco Singer

Spielführer: Markus Mayr

Saisonziel: vorderes Mittelfeld

Anzahl Mannschaften (Aktive und Jugend): 12

In der Liga seit: 2018

Trainer: Heiko Rieß

Spielführer: Jakob Ganzenmüller

Saisonziel: Klassenerhalt

Anzahl Mannschaften (Aktive und Jugend): 10

In der Liga seit: 2021

Trainer: Ilhan Sönmez

Spielführer: Tobias Wagner

Saisonziel: Neuaufbau

Anzahl Mannschaften (Aktive und Jugend): 3

In der Liga seit: 2018

Trainer: Armin Janik

Spielführer: Mario Jessberger

Saisonziel: Klassenerhalt

Anzahl Mannschaften (Aktive und Jugend): 3

In der Liga seit: 2018

Trainer: Michael Hieger

Spielführer: Alexander Böswald

Saisonziel: keine Angabe

In der Liga seit: 2016

Trainer: Markus Wittmann

Spielführer: Alexander Böswald

Saisonziel: keine Angabe

A-Klasse West 3

Anzahl Mannschaften (Aktive und Jugend): 11

In der Liga seit: 2021

Trainer: Lukas Bischof

Spielführer: Johannes Helber

Saisonziel: oberes Drittel

In der Liga seit: 2021

Trainer: Stefan Schaber

Spielführer: Daniel Dür

Saisonziel: Guter Mittelfeldplatz