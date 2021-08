Jetzt starten alle Fußball-Teams

Auch Nordendorf, Staudheim und Bayerdilling starten in die Saison 2021/22

Eine Woche nach den A- und B-Klassen im Fußballkreis Donau starten auf die unteren Ligen aus dem benachbarten Augsburger Gebiet. Die Kreisklassisten vom Lech sowie der FC Staudheim, der SV Bayerdilling wie der SV Nordendorf aus der A-Klasse nehmen damit ihren Spielbetrieb in der ersten Saison nach der von der Corona-Pandemie unterbrochenen Spielzeit 2019/21 auf. Legt man die Ergebnisse der vergangenen Jahre zu Grunde, dürfte es für Bayerdilling und Nordendorf um den Klassenerhalt gehen. Staudheim wurde hingegen in der Vorsaison Vierter – und hat die starke Mannschaft beisammenhalten können. Auf der Vereinsseite im Online-Portal Fupa sind weder Zu- noch Abgänge vermerkt. Beim Liga-Konkurrenten Bayerdilling in der A-Klasse Neuburg sieht das ganz anders aus.

Simon Gietl (aus Straß), Fabian Braun (aus Rennertshofen), Kevin Spielvogel, Fabian Mieling, Denis Bytyqi, Christian Girstmair und Bastian Meixner (alle aus Rain) meldet der SVB als Neuzugänge, Daniel Wittmann (nach Stadtbergen), Alexander Heisl und Mario Opitz verlassen den Verein. Von den Transfers erhofft man sich offenbar einen Aufschwung: Nach Platz 11 in der Saison 2019/21 peilt die Mannschaft von Günter Schröttle nun das obere Drittel an.

Zahlreiche Wechsel hat auch der SV Nordendorf in der A-Klasse Augsburg Nordwest zu verzeichnen. René Streber (aus Pöttmes), Florian Huber (aus Thierhaupten), Patrick Qorolli (aus Herbertshofen), Tomy Wendner (aus Gebenhofen), Wladislaw Baumann (von Viktoria Augsburg) und die Jugendspieler Finn Steen, David Fleßner und Jannik Karpinski verstärken den SVN. Dafür geht Peter Maag nach Westendorf und Christian Birthelmer nach Ehingen/Ortlfingen. Von den Transfers erhofft sich Nordendorf eine Steigerung: Nach Platz 12 im Vorjahr soll für die Mannen von Neu-Trainer Erhan Yalcin ein Mittelfeldplatz drin sein. Yalcin löst als Spielertrainer Thomas Chirila ab, der seine Schuhe an den Nagel hängt. (cup)

A-Klasse Neuburg

Anzahl Mannschaften (Aktive und Jugend): 7

In der Liga seit: 2018

Trainer: Kevin Maschke

Spielführer: offen

Saisonziel: keine Angabe

Anzahl Mannschaften (Aktive und Jugend): 4

In der Liga seit: 2018

Trainer: Günter Schröttle

Spielführer: offen

Saisonziel: Oberes Drittel

A-Klasse Augsburg Nordwest

Anzahl Mannschaften (Aktive und Jugend): 2

In der Liga seit: 2017

Trainer: Erhan Yalcin

Spielführer: Martin Schönberger

Saisonziel: Mittelfeldplatz